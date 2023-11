Kamil Durczok znów jest zakochany! Od kilku tygodni w mediach pojawia się sporo informacji o nowej miłości dziennikarza. Jego nowa wybranka to 27-letnia Julia Oleś-Miła. Para chętnie pokazuje wspólne zdjęcia na serwisach społecznościowych. Durczok najpierw potwierdził swój nowy związek zaznaczając status "w związku" na Facebooku, a następnie dodał zdjęcia z Julką na Instagramie. Parę łączy nie tylko gorące uczucie, ale też praca nad nowym portalem dziennikarza. Co o nowej miłości mówi Kamil Durczok? Podczas imprezy ramówkowej Polsatu, spytaliśmy dziennikarza o Julię. Co nam zdradził? Posłuchajcie wideo!

Kamil Durczok na imprezie Polsatu