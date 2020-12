Kamil Durczok opowiedział o swoim stanie zdrowia! "Trudno mi nawet myśli pozbierać" 

Kamil Durczok ostro zaapelował o noszenie maseczek. Przyznał, że od kilku tygodni strasznie źle się czuje i ma objawy typowe dla zakażenia koronawirusem.

Ostatnie tygodnie dla byłego dziennikarza okazały się być wyjątkowo wyczerpujące. Jaki jest stan jego zdrowia?

Kamil Durczok poskarżył się na swój zły stan zdrowia. Zwrócił uwagę internautów na powagę pandemii koronawirusa, której skutki odczuł na własnym zdrowiu. Przyznał, że w zeszłym tygodniu przeszedł test na COVID-19. Co prawda sam test wyszedł negatywnie, jednak samopoczucie dziennikarza zostawia wiele do życzenia:

W dalszej części wpisu przyznał, że ma typowe objawy koronawirusa, które dają mu nieźle w kość:

Jeśli faktycznie objawy są takie jak u mnie, to nikomu nie życzę podobnych "wrażeń". To stąd moja nieobecność na FB, w takim stanie trudno nawet myśli pozbierać. Trzymajcie się ciepło, jak będę miał trochę więcej siły, z pewnością napiszę kilka zdań o tym, co te dranie z nami wyrabiają. Zdrówka.