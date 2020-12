1000 zł kary za brak maseczki ochronnej! Nowe przepisy już obowiązują

Nie nosisz maseczki ochronnej? Jeżeli tak to musisz się liczyć z naprawdę wysokim mandatem! W miniony poniedziałek weszła w życie tzw. ustawa antycovidowa, a to oznacza, że obowiązek zasłaniania ust i nosa jest już zapisany w ustawie i wszyscy muszą dostosować się do obostrzeń.

Do tej pory za brak maseczki ochronnej policja mogła nam wręczyć mandat w wysokości maksymalnie do 500 złotych - teraz kara za nieprzestrzeganie nakazu jest znacznie większa!

1000 zł kary za brak maseczki

W związku z coraz większa liczbą zakażeń koronawirusem władze w Polsce już kilka tygodni temu wprowadziły nakaz zasłaniania ust i nosa nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również na świeżym powietrzu. Według rozporządzenia za brak maseczki ochronnej policja mogła wręczyć nam mandat, ale były przypadki kiedy sąd umarzał karę. Teraz już tak nie będzie! Reguluje to ustawa, która weszła w życie w poniedziałek. W tej chwili wszystkich obowiązuje nakaz noszenia maseczki ochronnej, a za jej brak otrzymamy naprawdę wysoki mandat. Okazuje się, że według nowych przepisów za nieprzestrzeganie obostrzeń możemy zapłacić do 1000 złotych!

To jeszcze nie koniec zmian! Według najnowszych wytycznych od poniedziałku mandat za brak maseczki może nam wręczyć już nie tylko policja - teraz możliwość wystawienia mandatu mają również strażnicy miejscy i straż ochrony kolei. Warto zauważyć, że według zapisów w ustawie antycovidowej od poniedziałku pracownicy sklepów mogą odmówić nam obsługi jeżeli nie zasłonimy ust i nosa.

Przypominamy, że według rozporządzenia, które weszło w życie 28 listopada, maseczki ochronne należy nosić również w miejscach pracy.

Za brak maseczki ochronnej policja, straż miejsca czy straż ochrony kolei może nam wręczyć mandat do 1000 złotych.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa został zapisany w ustawie.