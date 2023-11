2 z 4

Serwis wPolityce.pl poinformował, że Kamil Durczok przewoził w samochodzie broń. Tę sprawę bada prokuratura. Na ten moment rzecznik prokuratury, Witold Błaszczyk poinformował: Na pewno nie ujawniono nielegalnej broni palnej.

Jakie zarzuty usłyszał Kamil Durczok?

W kolizji spowodowanej przez Kamila Durczoka nikt nie ucierpiał, ale fakt, że dziennikarz był pod wpływem alkoholu spowodował, że prokuratura postawiła mu zarzuty: prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości oraz wywołania bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. To oznacza, że grozi mu do 12 lat więzienia oraz grzywna do 60 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Durczok zarzuty usłyszał dopiero w niedzielę po tym, jak wytrzeźwiał w izbie zatrzymań. Witold Błaszczyk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalski poinformował, że dziennikarz przyznał się jedynie do pierwszego zarzutu.