Agnieszka Szulim powszechnie uważana jest za ikoną stylu, ponieważ za każdym razem, kiedy pojawi się na czerwonym dywanie wygląda fantastycznie. Dziennikarka zaznaczyła, że raczej nie kupuje w sieciówkach, a woli wspierać młodych projektantów. Zobacz: Szulim uchodzi za ikonę stylu. Uwielbia kupować w drogich butikach

Reklama

Prezenterka uwielbia eksperymentować z modą, ale szczególnie upodobała sobie styl boho. Szulim niemal za każdym razem daje się przemycić taki element. Pomimo, że nie jest zwolenniczką sklepów sieciowych to czasem znajdzie tam coś dla siebie i doskonale łączy to z drogimi markami. Doceniła to Kaja Śródka, która pochwaliła gwiazdę za wyczucie stylu na łamach magazynu "Party Style":

Największą sztuką jest nosić drogie ubrania, markowe ubrania tak, by wyglądały na luzie, nonszalancko, nie gubiąc przy tym kasy i klasy. Agnieszka Szulim jest w tej kategorii mistrzynią, od zmiany programu z pory śniadaniowej na wieczorno-weekendową konsekwentnie zmienia styl na wyrazisty i rockowy, ale wciąż kobiecy.

A Wam się podoba?

Zobacz: Syn Śródki i Mikiciuka jak mały gwiazdor. Wyróżniła go modna restauracja



Zobacz także





Reklama

Szulim w sportowej stylizacji: