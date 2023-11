Kaja Paschalska od ponad 21 lat wciela się w postać Oli Lubicz w serialu "Klan". Jej bohaterka, po wielu nieudanych związkach, w końcu stanęła na ślubnym kobiercu. Kaja Paschalska postanowiła pochwalić się tym faktem na Instagramie. Aktorka opublikowała tam serię zdjęć, na których pozuje w zjawiskowej kreacji ślubnej. Pod fotografiami pojawił się zaczepny wpis gwiazdy "Klanu" w stronę jej ukochanego.

Kochanie, mam męża - zażartowała Kaja Paschalska.

Na reakcję jej chłopaka nie trzeba było długo czekać. Pod wspomnianym zdjęciem pojawił się komentarz od rapera VNM-a (tak naprawdę Tomasz Lewandowski), z którym aktorka spotyka się od dłuższego czasu.

Zazdro ???? - napisał VNM.

Przypomnijmy, że plotki o ich związku pojawiły się już w wakacje 2017 roku. Jednak ani Kaja Paschalska ani raper VNM nie chcieli potwierdzać tych doniesień.

– Nie będziemy tego komentować. Nie potwierdzam ani nie zaprzeczam – mówiła jeszcze niedawno Sylwia Zabost, menedżerka Kai Paschalskiej, w rozmowie z serwisem Fakt24.pl.

Wygląda jednak na to, że miłość Kai Paschalskiej i Tomka Lewandowskiego kwitnie. Kto wie, może widok ukochanej w sukni ślubnej skłoni rapera do oświadczyn? Trzymamy za to kciuki!

Raper nie odmówił sobie skomentowania tego zdjęcia

O ich związku plotkowano już od jakiegoś czasu