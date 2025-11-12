Emocje wokół Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza nie opadają. Tancerka i aktor stworzyli jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie, a do niedawna mogliśmy oglądać ich w "Tańcu z Gwiazdami". Po odpadnięciu z programu Polsatu zakochani poinformowali, że nie przestają tańczyć i niedługo wezmą udział we wspólnym taneczny projekcie. Teraz Kaczorowska pokazała krótkie nagranie, jak wywija z Rogacewiczem, a jedna z internautek podsumowała taniec aktora. Tancerka od razu jej odpowiedziała.

Kaczorowska i Rogacewicz zachwycali w "Tańcu z Gwiazdami". Wrócą w finale show

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska byli jedną z par, które występowały w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Oczy wszystkich od samego początku były skierowane tylko na nich i dopiero w programie zakochani potwierdzili, że są parą nie tylko na parkiecie, ale również w życiu prywatnym. Niestety, chociaż mnóstwo osób miało nadzieję, że zakochani zawalczą o Kryształową Kulę w finale, to ostatecznie odpadli w siódmym odcinku. Kaczorowska nie przebierała w słowach po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami", a wszyscy zastanawiali się, czy po takim pożegnaniu tancerka i aktor pojawią się w ogóle w ostatnim odcinku programu. Dopiero tuż przed finałem produkcja wydała komunikat i poznaliśmy odpowiedź na pytanie, czy Kaczorowska i Rogacewicz pojawią się w finale "Tańca z Gwiazdami".

Kaczorowska pokazała nagranie z Rogacewczem. Musiała bronić ukochanego

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się dziś na nagraniach do finałowego odcina "Tańca z Gwiazdami", ale zakochani nie zapominają o promowaniu własnego projektu, który ogłosili zaledwie kilka dni po odpadnięciu z show i po rozprawie rozwodowej tancerki i Macieja Peli. Wiadomo już, że Kaczorowska i Rogacewicz ruszyli ze sprzedażą biletów na spektakl ze swoim udziałem, a dziś tancerka zwróciła się do swoich fanów:

Historia taneczna „7” dopiero się zaczyna… Zapnijcie pasy. Do zobaczenia na scenach w całej Polsce napisała na Instagramie, informując przy okazji, gdzie można kupić bilety na spektakl.

Pod wpisem pojawiło się nagranie z Kaczorowską i Rogacewiczem, a internauci od razu ruszyli z komentarzami. Fani są zachwyceni filmikiem zakochanej pary, ale jedna z internautek zaczęła żartować z Rogacewicza.

Marcin super tańczy, nie odrywając stóp od ziemi napisała internautka, dodając śmiejącą się emotikonę.

Agnieszka Kaczorowska od razu zareagowała i stanęła w obronie ukochanego.

jak odrywa to #wiórylecą. Ale o tym przekonają się widzowie spektaklu „7”… odpisała Agnieszka Kaczorowska.

Tylko spójrzcie na to nagranie! Kaczorowska i Rogacewicz znów podgrzali atmosferę swoim tańcem.

