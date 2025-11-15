Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, mimo odpadnięcia z programu „Taniec z gwiazdami”, wciąż nie dają o sobie zapomnieć. Ich udział w jubileuszowej edycji show wzbudzał ogromne emocje. Finałem tej przygody było chłodne i niezręczne pożegnanie z resztą uczestników. Para nie podeszła do kolegów z programu, nie wymieniała uścisków ani podziękowań – ograniczyli się do gestów skierowanych wyłącznie między sobą. Ta postawa wywołała mieszane reakcje wśród widzów.

Rogacewicz uderzył w uczestników Tańca z gwiazdami

13 listopada Marcin Rogacewicz zamieścił na swoim profilu na Instagramie emocjonalny wpis, w którym oskarżył uczestników i tancerzy programu o jawny hejt. Według aktora, padli z Kaczorowską ofiarą nie tylko niechęci, ale wręcz wrogiego traktowania z pełnym ujawnieniem tożsamości autorów.

„Jesteście świadkami nieprawdopodobnego – jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam, hejtu wśród uczestników i tancerzy tej 'wyjątkowej, jubileuszowej' edycji. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć, co zobaczyłem i usłyszałem!”, napisał Rogacewicz. Aktor podkreślił, że mowa ciała pozostałych uczestników zdradzała więcej niż ich słowa.

Spektakl „Siedem” nowym projektem Kaczorowskiej i Rogacewicza

Choć program „Taniec z gwiazdami” zakończył się dla nich przedwcześnie, Kaczorowska i Rogacewicz nie zamierzają zwalniać tempa. Już 4 listopada ogłosili premierę swojego autorskiego spektaklu „Siedem”, który – jak twierdzą – jest dla nich czymś znacznie więcej niż tylko kolejnym projektem artystycznym.

Na swoich profilach społecznościowych systematycznie informują o przygotowaniach i rosnącym zainteresowaniu ze strony widzów.

Nasz spektakl pt. „Siedem” sprzedaje się jak świeże bułeczki przekazali z dumą.

Będziemy uchylać rąbki tajemnicy dodała Agnieszka Kaczorowska.

Finał „Tańca z gwiazdami” bez Kaczorowskiej i Rogacewicza? W tle śmiech Karolaka

Podczas prób do finału „Tańca z gwiazdami” pojawiło się kolejne kontrowersyjne zdarzenie. Tomasz Karolak opublikował nagranie z przygotowań, a gdy jeden z fanów zapytał w komentarzu, gdzie są Kaczorowska i Rogacewicz, w tle słychać było śmiech, po czym padła odpowiedź: „W d***e”. Wypowiedź ta została uznana przez wielu jako wymierzona w kierunku pary, która już opuściła program.

Choć Karolak nie wskazał bezpośrednio, kogo miał na myśli, kontekst i ton wypowiedzi wystarczyły, by internauci uznali ją za wysoce niestosowną i być może potwierdzającą zarzuty Rogacewicza o hejcie wewnątrz zespołu.

