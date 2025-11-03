Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela po ponad roku od ogłoszenia rozstania stawili się w sądzie na rozprawie rozwodowej. Wygląda na to, że para zamierza jak najszybciej sfinalizować rozwód i jak ujawniła prawniczka tancerki w krótkiej rozmowie z Faktem, wyrok ma zapaść już 17 listopada. Sprawa toczy się błyskawicznie, a co z rozwodem Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego? W sprawie ich rozwodu odbyło się już kilka rozpraw i nadal nie widać końca... Kiedy będzie przełom?

Kolejna rozprawa rozwodowa Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Co się wydarzyło?

Wszystko wskazuje na to, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela niedługo będą po rozwodzie, a tymczasem w przypadku Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego czwarta rozprawa rozwodowa odbyła się 2 września 2025 roku w warszawskim sądzie. To kolejny etap sądowej batalii byłych małżonków, której finał wciąż się oddala. Choć oczekiwano, że właśnie ta rozprawa może przynieść rozstrzygnięcie, zakończyła się bez wydania wyroku.

Rozprawa rozpoczęła się tuż po godzinie 9:00 i miała potrwać dwie godziny. Ostatecznie trwała zaledwie godzinę, a jej przebieg daleki był od spokojnego. Nie doszło do przesłuchań świadków. Jak relacjonują media, z sali rozpraw dobiegały podniesione głosy, co świadczyło o napiętej atmosferze na sali.

Trzy lata batalii sądowej i nadal brak finału

Rozwód Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego stał się jednym z najgłośniejszych i najbardziej medialnych procesów rozwodowych w Polsce. Od pierwszej rozprawy przez salę sądową przewinęło się wielu świadków. Mimo upływu czasu i wielu emocjonalnych wystąpień, sąd nie wydał jeszcze decyzji w sprawie zakończenia tego małżeństwa.

Kiedy zapadnie wyrok ws. rozwodu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego? Nowy termin już znany

Pomimo czterech przeprowadzonych posiedzeń, rozwód Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego nadal nie został sfinalizowany. Para, która pobrała się w sierpniu 2021 roku, złożyła pozew rozwodowy już kilka miesięcy po ślubie. Sprawa sądowa toczy się od 2022 roku i trwa już ponad trzy lata.

Kolejny, piąty już termin rozprawy został wyznaczony na 6 listopada 2025 roku. Jak wynika z ustaleń Pudelka, prawnicy będą dążyć do zakończenia sprawy właśnie podczas tego posiedzenia. Wiele wskazuje na to, że to właśnie wtedy może zapaść wyrok kończący małżeństwo aktorów.

