Mateusz Pawłowski, który zasłynął z roli Kacperka w serialu "Rodzinka.pl", może pojawić się na parkiecie popularnego show telewizji Polsat "Taniec z Gwiazdami". Informację tę ujawnił jego kolega z planu, Adam Zdrójkowski, w rozmowie z dziennikiem "Fakt".

Mateusz Pawłowski zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"?

Wypowiedź Adama Zdrójkowskiego sugeruje, że Pawłowski znajduje się na krótkiej liście kandydatów do udziału w nadchodzącej edycji show. Choć aktor nie potwierdził jeszcze swojego udziału, to medialne zamieszanie i słowa kolegi z planu tylko podsycają spekulacje. Adam Zdrójkowski, znany również z roli w "Rodzince.pl", w rozmowie z "Faktem" wyznał, że prowadzi rozmowy z Mateuszem Pawłowskim na temat jego udziału w "Tańcu z Gwiazdami".

Tak, żebyś wiedział, że go namawiam, ale tego nie będę ci zdradzał. Jeszcze brakuje Mateusza i Małgosi, i będziemy mogli zrobić specjalny odcinek w 'Tańcu z Gwiazdami' z 'Rodzinką.pl' - powiedział Zdrójkowski w rozmowie z 'Faktem'.

Czy młody aktor podejmie taneczne wyzwanie i dołączy do grona gwiazd na parkiecie Polsatu? Dowiemy się w odpowiednim czasie.

Mateusz Pawłowski nie byłby pierwszym członkiem obsady "Rodzinki.pl", który podjął taneczne wyzwanie. Wcześniej na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pojawili się m.in. Wiktoria Gąsiewska, Julia Wieniawa, Maciej Musiał, Kuba Zdrójkowski i Tomasz Karolak. Ich występy przyciągały ogromne zainteresowanie i cieszyły się dużą popularnością wśród widzów.

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" - co już wiadomo?

Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" ma wystartować wiosną 2026 roku. Choć Polsat jeszcze nie ogłosił oficjalnej listy uczestników, już teraz pojawiają się medialne przecieki i spekulacje na temat potencjalnych gwiazd. Udział Mateusza Pawłowskiego byłby dużym wydarzeniem, zwłaszcza dla fanów serialu "Rodzinka.pl".

Program od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i jest uznawany za jeden z najważniejszych tanecznych show w Polsce. Obecność Pawłowskiego mogłaby przyciągnąć młodsze pokolenie widzów, którzy dorastali wraz z jego postacią serialową.

W ostatniej jubileuszowej edycji zwycięzcą został Bagi, a wśród uczestników znalazł się m.in. Tomasz Karolak, który dotarł aż do półfinału mimo braków w technice tanecznej. Udowodnił tym samym, że w "Tańcu z Gwiazdami" liczy się nie tylko umiejętność, ale także osobowość.

