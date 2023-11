1 z 4

Spektakl „Nowy Jork. Prohibicja” to kolejne przedstawienie, nad którym Kacper Kuszewski pracował z Katarzyną Zielińską. Dlaczego tak lubi z nią występować? Czy kiedy spotyka się z nią na scenie, zawsze jest wesoło? Czy sam miał okazję zakochać się w Nowym Jorku? To Kacper Kuszewski (42) zdradza tylko „Party”.

W spektaklu gra pan z Katarzyną Zielińską. Czy łatwo pracuje się z przyjaciółką?

– Bardzo to oboje lubimy, ponieważ mamy podobną wrażliwość i podobne spojrzenie na to, czym jest teatr muzyczny. Do tego dochodzą zbliżone poczucie humoru i duża porcja zaufania do siebie nawzajem.

Robicie sobie podczas prób psikusy?

– Zdarza się, ale muszę przyznać, że zawsze mam problem z opowiadaniem anegdot podczas wywiadów. Owszem, czasem bywa wesoło, ale nasza praca nie jest przecież niekończącą się zabawą. Ja bardzo podziwiam Kaśkę, bo ona nie tylko śpiewa i tańczy w tym spektaklu, ale i go produkuje. Moim zdaniem łączenie tych funkcji to jest taki ogrom pracy, że ja bym nie umiał na to się porwać. A ta drobna osoba to potrafi! Ale jak Kaśka się uprze, to nigdy nie odpuszcza!

Jesteście do siebie podobni?

– Przyznam, że oboje jesteśmy nerwusami (śmiech). Dlatego nasza współpraca nie zawsze bywa idylliczna. Potrafimy się pokłócić. Nie dalej jak wczoraj mieliśmy ostre spięcie. Na szczęście potrafimy nie tylko się pokłócić, ale i potem się przeprosić i dalej kumplować. Bardzo cenię tę umiejętność Kasi, bo ona nigdy nie chowa urazy, jeśli widzi dobrą wolę po drugiej stronie.

Z przyjaźnią jest jak z miłością – jeśli się ludzie nie kłócą, to znaczy, że już im nie zależy.

– Właśnie dzięki sprzeczkom utrzymujemy odpowiednią temperaturę relacji, co w teatrze bywa niezwykle ważne, bo jak jest tylko milutko, to rzadko wychodzą z tego interesujące rzeczy. Natomiast kiedy ludzie „się ścinają”, to znaczy, że jest między nimi napięcie, które przynosi ciekawe rezultaty.

