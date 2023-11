3 z 6

Czyli nie ma szans na fory?

– Nie, bo nie o to chodzi w tym programie. Poza tym staram się uczciwie oceniać wszystkich uczestników, choć często jestem w rozterce. Czasem w jednym odcinku zdarza się kilka tak samo dobrych występów, a ja muszę przydzielić różną liczbę punktów. Dlatego nauczyłem się iść za głosem serca i po prostu nagradzać to, co mnie zachwyca.

W życiu też kieruje się pan bardziej sercem niż intelektem?

– Od jakiegoś czasu staram się bardziej słuchać intuicji niż tzw. zdrowego rozsądku. Myślę, że jest to kwestia pewnej dojrzałości, bo jestem w tym wieku, że „przepisy na życie”, wpajane przez szkołę i rodziców, wypróbowałem już na własnej skórze. I przekonałem się, że nie ma jednego uniwersalnego! Trzeba żyć po swojemu, a to da się zrobić, tylko idąc za głosem serca. Co ciekawe, doszedłem do tych wniosków m.in. dzięki 9-letniej pracy w Teatrze Pieśń Kozła we Wrocławiu. Ten teatr bazuje na improwizacji, sceny powstają spontanicznie, „tu i teraz”, podczas prób. Na ogół jest to ciekawsze od tego, co moglibyśmy sobie wcześniej „wykombinować”. Serce ma swoje sekrety, które cały czas potrafią zaskakiwać.

Mówi pan o byciu „tu i teraz”. Dlaczego?

– Bo tylko wtedy naprawdę się jest. Ostatnio zupełnie inaczej zacząłem myśleć o przyszłości, a w zasadzie prawie wcale o niej nie myślę. Przestałem planować skrupulatnie np. swoją karierę zawodową. Kiedyś uważałem, że człowiek powinien mieć wytyczone cele i konsekwentnie je realizować. Tymczasem moje doświadczenie jest takie, że można osiągnąć wiele celów, a ciągle mieć poczucie niespełnienia. Czasem, gdy człowiek zafiksuje się na realizacji zadań, to przegapia mnóstwo fantastycznych

sytuacji, szans, ludzi i miejsc, które mogłyby zdarzyć się gdzieś po drodze i zaprowadzić nas w inne, może dużo ciekawsze rejony. Dlatego dziś daję sobie prawo do tego, by nie wiedzieć, czego tak naprawdę chcę. Dziennikarze pytają mnie tak jak pani: „Odszedł pan z serialu i jakie ma pan dalsze plany?”. Będąc absolutnie szczerym, odpowiem, że ich nie mam i daję sobie czas, by przydarzyło mi się coś nieoczekiwanego.

Jest takie powiedzenie, że świat sam za nas chce rozwiązać sprawy, tylko nie należy mu w tym przeszkadzać.