Joanna Kołaczkowska, uwielbiana przez widzów członkini Kabaretu Hrabi, zmarła po kilkumiesięcznej walce z nowotworem mózgu. Miała 59 lat. Jej odejście poruszyło całe środowisko artystyczne i tysiące fanów. Pogrzeb artystki odbył się na początku tygodnia na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Śmierć Joanny Kołaczkowskiej była ogromnym ciosem dla jej współpracowników i przyjaciół z kabaretu Hrabi. Mimo że grupa zawiesiła działalność jeszcze przed jej odejściem, emocje i żal, jakie towarzyszyły im po pogrzebie, są nie do opisania.

Trzy dni po pogrzebie Kabaret Hrabi opublikował wpis, w którym po raz pierwszy od śmierci Joanny Kołaczkowskiej podzielił się swoimi emocjami. Członkowie grupy wyrazili wdzięczność personelowi medycznemu, który opiekował się artystką w czasie choroby. Podziękowali również przyjaciołom, fanom i wszystkim, którzy byli obecni podczas ostatniego pożegnania Kołaczkowskiej.

Dziękowali „przyjaciołom od serca i od czynu”, którzy otulili Joannę Kołaczkowską miłością i opieką. Nie zapomnieli także o organizatorach uroczystości pogrzebowej oraz wszystkich fanach, którzy licznie i godnie pożegnali artystkę.

W emocjonalnym wpisie na Facebooku członkowie Kabaretu Hrabi zdradzili, że planują powrót na scenę. Już wcześniej, jeszcze przed śmiercią Joanny Kołaczkowskiej, zespół zawiesił działalność sceniczną do sierpnia 2025 roku. Teraz potwierdzili, że wrócą, choć droga nie będzie łatwa.