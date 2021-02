Już jutro premier ogłosi zmiany w obostrzeniach! Dzieci wrócą do szkoły? 

Czy od 15 lutego starsi uczniowie wrócą do szkoły? Hotele, kina, teatry i baseny znów będą otwarte? Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski już jutro (w piątek 5 lutego) mają ogłosić, które branże już wkrótce będą stopniowo odmrażane. Jakie zmiany w obostrzeniach szykują władze? Media poinformowały o nieoficjalnych ustaleniach!

Dzieci wracają do szkoły?

Pod koniec stycznia Minister Zdrowia podczas konferencji prasowej ogłosił, że większość wcześniejszych obostrzeń będzie obowiązywać do 14 lutego. Do tego czasu hotele, stoki narciarskie i restauracje mają pozostać zamknięte. Od 1 lutego działalność wznowiły sklepy w galeriach handlowych oraz zniesiono godziny dla seniorów, teraz z pewnością wszyscy zastanawiają się, czy od 15 lutego władze zaczną łagodzić wszystkie obostrzenia. Starsi uczniowie, którzy od kilku miesięcy uczą się zdalnie, jeszcze w tym miesiącu będą mogli wrócić do szkoły? Co planuje rząd? Według doniesień portalu money.pl władze analizują kilka wariantów. Niewykluczone, że już wkrótce swoją działalność wznowią hotele. Ale to nie wszystko!

Jednocześnie jednak otwarcie hoteli miałoby być powiązane z przywróceniem części uczniów do szkół - informuje portal money.pl.

Dlaczego władze chcą, żeby hotele były otwierane w tym samym czasie co powrót dzieci do szkół?

Mamy obawy czy nauka zdalna nie byłaby po prostu wykorzystana do tego, by wyjechać z dziećmi na zaległe ferie. Nagle uczniowie zaczęliby się łączyć wprost z Zakopanego lub innych miejscowości na południu Polski. Jeżeli nauczanie wróci do szkół, to takich wyjazdów z pewnością będzie mniej - zdradza informator portalu.

Okazuje się, że władze zastanawiają się również nad wznowieniem działalności kin i teatrów. Niewykluczone również, że w reżimie sanitarnym zostaną otwarte baseny czy korty tenisowe.

Niestety, według doniesień medialnych w najbliższym czasie restauracje, sale fitness i siłownie wciąż mają być zamknięte.

Czy w najbliższy piątek premier ogłosi luzowanie obostrzeń?

Według doniesień medialnych władze chcą powoli otwierać m.in. hotele.