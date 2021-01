Większość obostrzeń zostaje? Co z galeriami, hotelami i restauracjami? Minister zdrowia ogłosił decyzję rządu! 

Czy od 1 lutego zaczniemy wracać do "normalności"? Galerie handlowe zostaną otwarte? Co z restauracjami, hotelami i powrotem starszych uczniów do nauczania stacjonarnego? Minister zdrowia podczas konferencji prasowej poinformował o decyzjach rządu! Jakie obostrzenia będą obowiązywać od najbliższego poniedziałku? Sprawdźcie!

Stopniowe luzowanie obostrzeń

W związku z pandemią koronawirusa i niepokojącymi informacjami dotyczącymi wzrostu zachorowań władze już wiele tygodni temu wprowadziły w Polsce szereg obostrzeń. Do końca stycznia w naszym kraju obowiązuje "etap odpowiedzialności"- hotele są zamknięte, restauracje mogą wydawać posiłki tylko na wynos, nie można organizować wesel, a do szkoły, od blisko dwóch tygodni, chodzą tylko najmłodsi uczniowie z klas 1-3. Czy od 1 lutego rozpocznie się luzowanie wcześniej wprowadzonych obostrzeń? Jest decyzja władz!

Okazuje się, że od 1 lutego zostaje przedłużony "etap odpowiedzialności"- będzie obowiązywał do 14 lutego! Dalej będzie obowiązywał zakaz otwierania hoteli czy restauracji (jedzenie tylko na wynos). Stoki narciarskie pozostają zamknięte, a osoby wracające transportem zbiorowym z zagranicy będą musiały przejść 10-dniową kwarantannę.

Nauczanie równiez pozostaje bez zmian- do szkoły chodzą dzieci z klas 1-3. Starsi uczniowie kontynuują naukę zdalną. Adam Niedzielski zapowiedział, że najwcześniej 14 lutego ogłosi kolejną informację dotycząca ewentualnego powrotu kolejnych uczniów do szkół.

Od 1 lutego nastąpi otwarcie sklepów w galeriach handlowych.

Od najbliższego poniedziałku godziny dla seniorów nie będą obowiązywać! Minister zdrowia zapowiedział również, że od 1 lutego -zachowując reżim sanitarny- mogą zostać otwarte muzea i galerie sztuki.

Minister zdrowia ogłosił nowe wytyczne, które będą obowiązywać od 1 lutego.

Galerie znów będą otwarte?