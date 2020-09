We wtorek 1 września na kanale Youtube twórcy o pseudonimie Reżyser Życia, pojawił się długo oczekiwany film, w którym zagrała między innymi córka Anny Przybylskiej, Oliwia Bieniuk. Jest to niezwykle profesjonalna produkcja, która niesie za sobą przesłanie. Podczas ostatniej sceny, naprawdę ciężko jest już powstrzymać łzy. To właśnie wtedy Oliwia Bieniuk wypowiada słowa, które nawiązują do jej zmarłej mamy...

Już jest wzruszający film z Oliwią Bieniuk! Przy ostatniej scenie ciężko powstrzymać łzy...

Reżyser Życia po raz kolejny stworzył wartościowy film o tematyce społecznej, który zmusza do refleksji. Tym razem film pt.: "JAK nie ZGUBIĆ SIEBIE" opowiada o losach nastolatki, która kreuje wokół siebie fałszywą rzeczywistość - okłamuje znajomych, a to wszystko spowodowane jest problemami, jakie spotkają ją w domu rodzinnym. Ponadto dziewczyna bardzo przeżywa chorobę, a później śmierć dziadka. Poznaje jednak pewną dziewczyną - wolontariuszkę z hospicjum, która jest także jej koleżanką z lekcji fortepianu. W rolę pełnej empatii bohaterki, wcieliła się właśnie córka Anny Przybylskiej, Oliwia Bieniuk.

Oliwia Bieniuk zagrała u boku wielu znanych gwiazd, między innymi w produkcji wystąpił Andrzej Grabowski i Piotr Cyrwus. Ponadto w aktorskiej obsadzie znalazły się również Youtuberki - Weronika "Wersow" Sowa, Ola Nowak, Magda Bereda czy Agata Fąk. Trzeba przyznać, że wszystkie dziewczyny spisały się świetnie, a swojej role odegrały naprawdę profesjonalnie.

Gra aktorska Oliwii Bieniuk zrobiła na nas ogromne wrażenie. Córka Anny Przybylskiej potrafi przekazać emocje i doprowadzić do wzruszenia. Nie ulega wątpliwości, że talent aktorski odziedziczyła po mamie. Dodatkowo ostatnia scena filmu, w której także widzimy Oliwię, wywołuje ciarki i doprowadza do łez. Główna bohaterka, która przeżywa śmierć dziadka, pyta koleżankę z lekcji fortepianu, skąd jest w niej tyle empatii. Oliwia Bieniuk odpowiada wtedy:

Też kogoś kiedyś straciłam

Nie da się nie zauważyć, że te słowa nawiązują do jej zmarłej mamy, co dodatkowo potęguje emocje w tej scenie. My jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem i mamy nadzieję, że tak wartościowych produkcji będzie powstawać jeszcze więcej. Jeśli jeszcze nie widzieliście filmu z Oliwią Bieniuk, to możecie go zobaczyć poniżej.

Oliwia Bieniuk zagrała w filmie Reżysera Życia, u boku Andrzeja Grabowskiego, Piotra Cyrwusa i najpopularniejszych polskich Youtuberek. Projekt wspiera zbiórkę finansową na rzecz Hospicjum św. Łazarza – najstarszego Hospicjum w Polsce, które w wyniku pandemii mierzy się z problemami finansowymi.

YouTube/Reżyser życia

Córka Anny Przybylskiej fenomenalnie odegrała swoją rolę.