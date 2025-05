Po śmierci papieża Franciszka rozpoczął się tzw. okres sede vacante, czyli wakatu na Stolicy Piotrowej. To czas, w którym Kościół katolicki pozostaje bez papieża, a jego administracją kieruje Kolegium Kardynałów. Właśnie ten okres dobiega końca – już dziś rozpoczyna się konklawe, podczas którego kardynałowie-elektorzy wybiorą nowego następcę św. Piotra.

Obrady i głosowania będą odbywać się za zamkniętymi drzwiami w Kaplicy Sykstyńskiej, aż do momentu wyłonienia nowego papieża, który musi uzyskać minimum dwie trzecie głosów. Czy nowym papieżem zostanie Włoch, Pietro Parolin? To właśnie on jest najczęściej wymieniany, jako główny faworyt.

Kim jest kardynał Pietro Parolin?

Kardynał Pietro Parolin, urodzony 17 stycznia 1955 roku w Schiavon we Włoszech, jest jednym z głównych kandydatów do objęcia tronu papieskiego po śmierci papieża Franciszka. Jako długoletni sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej (2013–2025), Parolin odgrywał kluczową rolę w dyplomacji watykańskiej i był bliskim współpracownikiem zmarłego papieża. Jego doświadczenie i umiarkowane poglądy czynią go atrakcyjnym kandydatem dla kardynałów poszukujących kontynuacji dotychczasowego kursu Kościoła.

Parolin przyjął święcenia kapłańskie w 1980 roku. W 1986 roku wstąpił do służby dyplomatycznej Watykanu, pełniąc funkcje m.in. w Nigerii i Meksyku. W latach 2009–2013 był nuncjuszem apostolskim w Wenezueli, a w 2014 roku został mianowany kardynałem. Jako sekretarz stanu odpowiadał za relacje międzynarodowe Stolicy Apostolskiej.

Konklawe rusza już dziś. Jak zostanie wybrany nowy papież?

Konklawe rozpoczyna się 7 maja 2025 roku w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Uroczystość inauguracyjna odbędzie się o godzinie 16:30 w Kaplicy Paulińskiej, po czym kardynałowie-elektorzy przejdą procesyjnie do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie złożą przysięgę i rozpoczną głosowania. Codziennie planowane są cztery głosowania – dwa rano i dwa po południu – aż do momentu wyboru nowego papieża, który musi uzyskać dwie trzecie głosów.

Wybór nowego papieża będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości Kościoła katolickiego, wpływając na kierunek jego rozwoju, relacje międzynarodowe oraz podejście do współczesnych wyzwań społecznych i moralnych.

Fot. Maria Grazia Picciarella/SOPA Images/Shutterstock

