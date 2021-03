Choć od rozstania Piotra Żyły i jego byłej żony - Justyny Żyły - minęły już ponad dwa lata, a oboje zaczęli układać sobie życie z nowymi partnerami. Światowej sławy skoczek związał się ze zjawiskową 23-letnią gwiazdą "19+" - Marceliną Ziętek - z kolei mieszkająca i wychowująca dzieci w Wiśle Justyna znalazła ukojenie w ramionach tajemniczego przystojniaka, którego chętnie pokazywała w mediach społecznościowych skrzętnie ukrywając jego twarz. Niestety, od jakiegoś czasu mężczyzna przestał pojawiać się na postach i instagramowych relacjach celebrytki, a jej fani wciąż zadawali sobie pytanie: czy Justyna Żyła rozstała się z Partnerem. Co więcej, najnowsze InstaStories byłej żony Piotra Żyły jeszcze bardziej podsyciły te plotki, ponieważ Justyna zapowiedziała, że będzie spędzać weekend jako "samotna matka". Czy Justyna Żyła znów jest singielką? Była uczestniczka "Tańca z gwiazdami" odpowiedziała.

Justyna Żyła rozstała się z partnerem?!

Justyna Żyła należy do tych osób, które doskonale wykorzystują swoje "pięć minut sławy" i zmyślnie nie dają o sobie zapomnieć. Pomimo iż celebrytka rozstała się z Piotrem Żyłą ponad dwa lata temu, nie stroni od publicznego wypowiadania się na temat byłego męża oraz jego nowej partnerki, tym samym stając się tematem numer jeden tabloidów. W medialnej "wojnie" z byłym ukochanym w ostatnim czasie ochoczo wspierał ją tajemniczy partner. Jednak od jakiegoś czasu celebrytka przestała pokazywać go w mediach społecznościowych, co wywołało lawinę domysłów, iż Justyna Żyła znowu jest singielką.

Co więcej, najnowsze InstaStories Justyny Żyły sprawiło, że plotki o jej domniemanym rozstaniu nie tylko nie ucichły, ale jeszcze bardziej przybrały na sile. Była żona skoczka opublikowała bowiem w piątkowy wieczór nagranie, na którym nie tylko zaprezentowała swoją nową fryzurę, ale też podzieliła się z fanami sugestywnym opisem.

"Kiedy kobieta zmienia fryzurę, oznacza to wielkie zmiany w jej życiu" - taką sentencję powtarza wiele kobiet decydujących się na drastyczne metamorfozy. Czy nowy, ciemny kolor włosów Justyny Żyły również oznacza nowy rozdział jej życia, związany z rozstaniem z ukochanym. W piątkowy wieczór na InstaStories celebrytki pojawił się boomerang, który został opatrzony wymownym opisem:

Pierwszy wolny weekend "samotnej matki Polki". Dziwne uczucie - zakomunikowała internautom Justyna Żyła.

Czyżby te słowa oznaczały, że Justyna właśnie zakończyła swój związek z tajemniczym ukochanym? Serwis Plotek.pl skontaktował się c celebrytką, która postanowiła odnieść się do tych rewelacji.

Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia - odpowiedziała Justyna Żyła.

Być może Justyna nadal jest w szczęśliwym związku, jednak wyjątkowo ten weekend będzie spędzać wyłącznie z ukochanymi dziećmi. Wszak w świetle prawa, oficjalnie uznawana jest za, jak sama przyznała, "samotną matkę".

Justyna Żyła i Piotr Żyła byli małżeństwem przez 12 lat. Od czasu ich rozstania, internauci są świadkami konfliktu pomiędzy tą dwójką.

Choć kobieta jakiś czas temu przyznała, że ma nowego partnera, to w sieci regularnie pojawiają się plotki, jakoby para już się rozstała.