Jak planujesz to zrobić?

Będziemy organizować spotkania dla kobiet. Odbędą się w małych miastach i gminach w całej Polsce. Kobiety dostaną możliwość rozmowy z psychologiem czy specjalistą do spraw rozwoju zawodowego, ale też skorzystania z porad brafitterki, która podpowie, jak zadbać o piękne i zdrowe piersi bez pomocy skalpela. Sumując, chodzi o to, aby pokazać samotnym mamom, jak mogą sobie radzić z pewnymi blokadami czy ograniczeniami, wynikającymi z ich przeżyć

albo z sytuacji, w jakiej się znalazły.

Będziesz ich mentorką?

Absolutnie nie! Chcę się z nimi podzielić moim doświadczeniem, opowiedzieć, jak zmieniło się moje życie i jak radzę sobie w nowej dla siebie roli. Dojrzałam do wielu zmian. Także do tego, by zawalczyć o siebie i spełniać swoje marzenia. Ciągle się czegoś nowego uczę, pracuję nad sobą, by móc cieszyć się każdym dniem. Mówi się, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Dziś już wiem z doświadczenia, że nie jest to żaden banał.

Jak sama mówisz, dojrzałaś do zmian w swoim życiu. A czy jesteś już gotowa na nową miłość?

Jak to mówią, nigdy nie mów nigdy (śmiech). Jestem kobietą po przejściach i nie jest mi łatwo znów komuś zaufać. Mam dzieci, które są całym moim światem, swój bagaż doświadczeń, mnóstwo zalet, ale też i wad. Wierzę, że jeszcze kiedyś się zakocham i znajdę mężczyznę, i być może się zestarzeję u jego boku. Ale to pieśń przyszłości. Na razie nie myślę jednak o nowym związku, bo walczę o siebie i pracuję nad swoją fundacją, która będzie zrzeszać samotne mamy. A co mi jeszcze ześle los? Czas pokaże.