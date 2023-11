3 z 4

Polityka małych kroków

Justyna debiut „na ściance” ma już za sobą. Po raz pierwszy pojawiła się na czerwonym dywanie we wrześniu, na modowej gali „Flesz” Fashion Night, i… od razu wzbudziła nie lada sensację. – Na początku byłam bardzo stremowana obecnością foto­reporterów. Do tego stopnia, że nie zwróciłam uwagi na źle dopasowany do kreacji stanik. Za to moją wpadkę wychwyciły chyba wszystkie portale plotkarskie. Cóż, człowiek uczy się na błędach – śmieje się Żyła. Aby wpadek było jak najmniej, zatrudniła menedżerkę. Ale zajmuje się ona tylko sprawami zawodowymi. O prywatnych Justyna nie chce mówić, bo tocząca się sprawa rozwodowa kosztuje ją i całą rodzinę sporo nerwów. Nie rozmawia więc z dziennikarzami o szczegółach rozstania z Piotrem: relacjach, jakie ją teraz z nim łączą, ustaleniach dotyczących opieki nad dziećmi, alimentach i podziale majątku. Za to coraz chętniej udziela wywiadów, w których opowiada o swojej pasji do gotowania i o dzieciach: Karolinie i Jakubie. – Show-biznes rządzi się swoimi prawami. Trudno w nim funkcjonować osobie, która nie miała z nim wcześniej nic wspólnego. To nie mój świat, wciąż najbezpieczniej czuję się w swoim domu w Wiśle, ale wierzę, że kiedyś to się zmieni. Czuję, że jestem fajną babką i mam dużo dobrego do zaoferowania – mówi „Fleszowi” Justyna. I nie zraża się tym, że niektórzy internauci nie zostawiają na niej suchej nitki…

Skąd ta krytyka?

– Debiut pani Justyny w show-biznesie był niezbyt udany. Początkowo weszła w rolę poszkodowanej kobiety, matki, budując swoją karierę na współczuciu. Sesja w magazynie dla panów, która miała podreperować jej niską samoocenę, nie była do końca przemyślanym pomysłem. Nadmierny ekshibicjonizm w mediach społecznościowych również obrócił się przeciwko niej – wylicza dr Anna Jupowicz-Ginalska, medioznawca.

Czy dzięki telewizyjnemu show Justyna ma szansę odzyskać sympatię tych, którzy tak zajadle ją krytykują?