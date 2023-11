Reklama

Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski znów są razem? Wszystko na to wskazuje, choć para, od momentu ogłoszenia separacji, w ogóle nie wypowiada się w mediach na temat swojego małżeństwa. Ale na Instagramie obojga z nich pojawiły się teraz bardzo podobne filmiki z wakacji nad Morzem Egejskim! Najprawdopodobniej byli więc na nich razem. Co więcej, mąż gwiazdy zaznaczył, że był to typowo rodzinny wyjazd.

Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski znów razem!

W kwietniu 2017 roku fani piosenkarki, ale i nie tylko, przeżyli niemały szok, kiedy na swoim Facebooku ogłosiła separację z Maciejem Myszkowskim. O kryzysie w ich małżeństwie plotkowano wcześniej, ale artystka i architekt konsekwentnie milczeli. Do czasu:

Po 17 latach cudownego małżeństwa - w przyjaźni z Maćkiem - postanowiliśmy dać sobie czas na to, aby w trakcie separacji przemyśleć i zdecydować, czy rozłączyć naszą wspólną drogę na dwie osobne (miejmy nadzieję, że równie szczęśliwe ścieżki). Każde z nas pragnie realizować się inaczej. Prosimy Was w tym okresie o uszanowanie naszej decyzji i prywatności w trosce o dobro dzieci, które obydwoje kochamy nad życie. - pisała Justyna Steczkowska w swoim oświadczeniu.

W polskich mediach rozpętała się burza! Wszyscy spekulowali czy para zdecyduje się na rozwód. Wówczas mąż Justyny zapewniał, że pracują nad tym, żeby do tego nie doszło:

„Życie pokaże, czy nam się uda, czy nie” - mówił w maju 2017 roku.

Z kolei niedawno kolorowe magazyny doniosły, że Maciej i Justyna dali sobie ową szansę! Dowodem na to miały być zdjęcia z ich wspólnego wyjścia do restauracji, na których nie szczędzili sobie czułości. Kolejnym - są poniższe nagrania z ich rajskich wakacji!

Czy to oznacza, że kryzys został zażegnany? Wydaje się, że tak ;)

