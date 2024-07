Justyna Steczkowska "ukradła" Edycie Górniak Mietka Szcześniaka. Jak informuje "Fakt" Justyna stworzy duet z Mietkiem Szcześniakiem i razem zaśpiewają wielki hit Celine Dion z "Titanica" - "My Heart Will Go On". Co na to Edyta?

Reklama

Justyna Steczkowska zaśpiewa z Mietkiem Szcześniakiem

Jak wiadomo Edyta Górniak ma wielką słabość do Mietka. To z nim wylansowała jeden z największych polskich przebojów - "Dumka na dwa serca". Dlatego kiedy Górniak świętowała wielki jubileusz 20-lecia na scenie, na jej koncertach urodzinowych Szcześniak często się pojawiał.

Jednak już niedługo Justyna Steczkowska i Mietek Szcześniak (oraz wiele innych artystów) ruszą w trasę z największymi przebojami muzyki filmowej. Pierwsze występy w ramach show "Koncert Muzyki Filmowej" już w październiku. Nic więc dziwnego, że podczas koncertów artyści stworzą duety. Jednym z nich będzie duet Justyny Steczkowskiej i Mietka Szcześniaka. Według dziennika, artyści świetnie się ze sobą dogadują, a ich występ może zachwycić wszystkich:

Zobacz także

Justyna i Mietek zaśpiewają „My Heart Will Go On” Celine Dion. To bardzo trudny utwór, ale już na próbach widać, że Mietek i Justyna świetnie sobie z tym poradzą. Jest między nimi fajna energia, dobrze się ze sobą dogadują i wspaniale razem brzmią. Wszystko wskazuje na to, że to będzie naprawdę mocny duet – mówi Faktowi osoba z otoczenia Justyny Steczkowskiej.

Co na to Edyta Górniak?

Zobacz: Synowie pogodzą Edytę Górniak i Justynę Steczkowską? Jest na to spora szansa!

Justyna Steczkowska zaśpiewała niedawno z Jose Carrerasem.

Edyta Górniak z Mietkiem Szcześniakiem podczas koncertów.

ONS

Reklama

Najbliższa jesień będzie bardzo pracowita dla Justyny Steczkowskiej.