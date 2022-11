– Pogadamy jak kobieta z kobietą? Justyna Steczkowska: Fajnie. Kobiety mają zawsze tyle tematów do obgadania... – Porozmawiajmy o życiu, które i Ty, i ja trochę już poznałyśmy. Justyna 36-letnia różni się przecież od Justyny 20-letniej. Justyna Steczkowska: Zdecydowanie się różni. – Czego uczy Cię życie? Optymizmu? Pesymizmu? Justyna Steczkowska: Czasami odziera ze złudzeń, czasami mocno karze, czasami mam do niego żal. Ale w tym wszystkim jest piękne! I tak naprawdę nigdy na nie nie narzekam. Jest bardzo udane. I wcale nie tak okrutne, jak mi się kiedyś wydawało. – Okrutne? Justyna Steczkowska: Tak, bo często mnie bolało. Kryzys miłości jest o wiele bardziej dotkliwy niż finansowy. Był taki czas, kiedy myślałam, że moje życie kompletnie nie ma sensu i tylko muzyka mnie tu trzyma… – Nigdy mi o tym nie mówiłaś. Zawsze sądziłam, że jesteś bardzo szczęśliwa? Justyna Steczkowska: Jestem, ale od 11 lat. Wcześniej bywało trudno. I to bardzo. Kiedy rozstałam się ze swoim długoletnim narzeczonym, popadłam w stan kompletnego otępienia. Bardzo głęboko odczułam, czym jest samotność, jakie to piekło, jaka udręka. Wtedy nie miałam jeszcze rodziny, Maćka, dzieci. – Ale miałaś siostry, braci, wspaniałych rodziców. Justyna Steczkowska: Tak, i zawsze mogłam na nich liczyć. Ale to nie to samo. Dobrze jest mieć przyjaciół w rodzinie, ale przez pewne etapy życia musimy przejść sami, przerobić je na własnej skórze. Dokładnie zapamiętałam to uczucie, gdy wracając do domu z kolejnego koncertu, poczułam głęboko, czym jest samotność. Pamiętam też, że pomagało mi zapisywanie tego, co czuję: smutku, rozżalenia, rozpaczy. Odnalazłam niedawno stare notesy, w których były strzępki tych moich myśli, wiersze, które wtedy oddawały stan mojego...