Justyna Steczkowska ma za sobą mało przyjemne doświadczenie - gwiazda znacznie przekroczyła prędkość, jadąc samochodem i została zatrzymana przez policję. Według informacji „Super Expressu” Justyna Steczkowska straciła prawo jazdy na trzy miesiące. Teraz wyjaśnia, jak wyglądało to wydarzenie oraz uderza w policję!

Wokalistka opublikowała na Instagramie oświadczenie i przyznała, że faktycznie policja ją zatrzymała oraz ukarała mandatem. Justyna Steczkowska z pokorą przyjęła karę i wyjaśniła, dlaczego przekroczyła dozwoloną prędkość.

Kochani! Jak zapewne zdążyliście się już od wszystkich dowiedzieć straciłam prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości. Należało mi się. Spieszyłam się do sądu, ale to mój problem, że zaspałam. Przyjęłam mandat bez żadnych dyskusji, byłam miła dla pana policjanta, który uczciwie wykonywał swoją pracę. W ten sposób dołączyłam do 100 tysięcy Polaków, którzy po zaostrzeniu prawa z tego samego powodu co ja stracili prawo jazdy. Nie można nikogo za to winić, bo prawo jest prawem i dla dobra ogółu należy go przestrzegać - napisała Justyna Steczkowska na Instagramie.