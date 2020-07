Justyna Steczkowska spędza urlop z całą rodziną w słonecznej Chorwacji. Gwiazda na swoim Instagramie dzieli się pięknymi fotkami. Wielkie wrażenie zrobiły jej zdjęcia w kostiumie kąpielowym - artystka wygląda w nim rewelacyjnie. Teraz piosenkarka pokazała synów - Leona i Stasia! Zobaczcie, jak wyrośli!

Justyna Steczkowska z synami na wakacjach

Starszego syna Justyny, Leona, wszyscy mieli okazję poznać już jakiś czas temu. 20-letni Leo ma na swoim koncie udział w kilku programach rozrywkowych, ponadto - napisał nawet książkę kucharską! Również najmłodsza latorośl piosenkarki, czyli Helenka, ma na swoim koncie debiut jako... modelka! Najbardziej tajemniczy jest jej drugi, młodszy syn - Staś! Diwa pokazywała go w mediach dosłownie kilka razy - m.in. podczas swojego wernisażu w 2008 roku, kiedy chłopiec miał zaledwie trzy lata.

A Staś ma już dziś 15 lat! Gwiazda pokazała na Instagramie nagranie, gdzie dwaj synowie całują ją w policzek. O ile Leon to wypisz wymaluj tata, Maciej Myszkowski, to Stanisław wydaje się być mieszanką obu rodziców, choć bliżej mu chyba do Justyny. Sami zobaczcie!

Jedna z fanek zastanawiała się, jaką teściową byłaby Justyna. Steczkowska zaznaczyła, że... jest nietypową. Czy to oznacza, że obaj synowie są w związkach?

nie ja ❤️ ja „”jestem”” 😀nietypową teściową . Nie wtrącam się w życie prywatne moich synów . Chyba , ze poproszą o rade :) ❤️ love - odpowiedziała gwiazda na komentarz internautki.

I słusznie!

Justyna Steczkowska z 20-letnim Leonem!