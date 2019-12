Justyna Steczkowska pierwszy raz szczerze o rozstaniu z mężem! "Czujesz ból, oszołomienie, zagubienie..."

Ponad 2 lata temu Justyna Steczkowska ogłosiła na Facebooku separację ze swoim mężem, Maciejem Myszkowskim. Po 17 latach małżeństwa para postanowiła zrobić sobie przerwę i zastanowić się, jak ma wyglądać ich życie. Choć już ponad rok temu wiadomo było, że artystka i projektant wrócili do siebie, to dopiero teraz artystka zdradziła, co tak naprawdę się wydarzyło.

Justyna Steczkowska szczerze o kryzysie w małżeństwie

Justyna Steczkowska udzieliła obszernego wywiadu w magazynie VIVA!, m.in. z okazji zbliżającego się jubileuszu 25-lecia na polskiej scenie muzycznej. Diwa w szczerej rozmowie nie bała poruszyć się tematu separacji z mężem:

Gdy coś, co jest fundamentem twojego świata, nagle zaczyna pękać, czujesz ból, oszołomienie, zagubienie... Ale trzeba brać pod uwagę, że małżeństwo, partnerstwo, w ogóle życie z drugim człowiekiem nie jest tylko wielką sielanką. Wszyscy to znamy. To jest droga dwojga ludzi, którzy całe życie wzajemnie się uczą i dowiadują czegoś o sobie. Dojrzewają i na każdym etapie życia towarzyszą im inne emocje. W końcu przychodzi czas, w którym zadają sobie pytanie – czy mają coś jeszcze do zaoferowania sobie i światu razem. My, jak wiele innych małżeństw, musieliśmy odpowiedzieć sobie na to po 20 latach związku - zdradziła piosenkarka w VIVIE!

Justyna zdementowała również plotki o tym, że opuściła dzieci na czas separacji z mężem:

Nigdy nie mieszkaliśmy osobno. To jest stek medialnych bzdur, które musiałam wyprostować w sądzie, bo prostowanie plotek i tłumaczenie nic nie daje i jest upokarzające. Wszystkie te głupoty, jak to opuściłam swoje dzieci, wyszłam z domu z jedną walizka i wiele innych kłamstw na temat mój, mojego małżeństwa, ale też moich zawodowych spraw, zostały określone przez sąd jako zwykle kłamstwa. Do tej pory wszystkie sprawy wygrałam, a pieniądze trafiają sukcesywnie na fundację Anny Dymnej i domu „Ufność”. A ja czekam na przeprosiny. Prawdą jest tylko to, że rozstaliśmy się na chwile ze sobą, po to, żeby móc dalej pójść razem z większą świadomością siebie. Jak tysiące innych par [...] - tłumaczy gwiazda.

Justyna Steczkowska - dzieci

Justyna wraz z mężem Maciejem mają troje dzieci - syna Leona (który mieszka już sam), Stasia oraz córeczkę, Helenę.

Leon wybrał już życie „dorosłego” człowieka, mieszka u siebie i sam opłaca swoje rachunki. Tęsknimy za nim, dlatego cieszy mnie, że w każdej wolnej chwili przyjeżdża do domu i razem ze swoim młodszym bratem Stanisławem gotuje pyszne potrawy dla całej rodziny. A obaj gotują wyśmienicie! Mają to po tacie, bo ja głównie piekę chleby i robię pyszną herbatę zimową (śmiech), którą serwuję teraz, jak się spotykamy przy kominku w salonie i planujemy rodzinne święta - zdradziła niedawno gwiazda w rozmowie z "Party"!

Dla córki Justyna stworzyła wyjątkową kolekcję:

To dzięki niej i dla niej stworzyłam autorską kolekcję ubrań dla dziewczynek Anima by Justyna Steczkowska, która już pod koniec tego roku będzie dostępna w butiku na Moliera 2 i na jego platformie internetowej. To unikatowe, pojedyncze egzemplarze z pięknymi koronkami i szytymi ręcznie ozdobami. Dwa projekty są autorstwa Heleny

Justyna Steczkowska z mężem. Niedawno odnowili przysięgę małżeńską!

W 2020 roku Justyna rusza w wielką trasę koncertową z okazji 25-lecia pracy!