W kuluarach mówi się, że Justyna Steczkowska może ponownie zasiąść w jurorskim, gorącym fotelu kolejnej edycji "The Voice of Poland", zastępując tym samym Edytę Górniak. Tymczasem, kiedy za kulisami Polsat SuperHit Festiwal 2021 nasz reporterka zapytała o to artystkę, ta zdradziła, że... miała możliwość oceniania uczestników w innych hitowych programach, Telewizji Polskiej! Dlaczego postanowiła zrezygnować z tej okazji? Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał!

Telewizja Polska zapraszała mnie do dwóch innych programów, do jurorowania w tych programach tanecznych - zdradziła w rozmowie z Party.pl Justyna Steczkowska.

Wyobrażacie sobie Justynę Steczkowską jako jurorkę w "Dance Dance Dance" czy "You Can Dance"?! Podczas Polsat SuperHits Festiwal 2021 artystka swoimi ruchami dosłownie podpaliła scenę, jednak jak się okazuje, w roli tanecznej jurorki wcale siebie nie widzi!

To nie jest moja profesja i po prostu odmówiłam, dlatego, że nie mam nic wspólnego z tańcem. To, że występowałam w "Tańcu z gwiazdami" nie znaczy, że jestem tancerką - zaczęła Justyna Steczkowska.

Koniecznie zobaczcie, co więcej na temat bycia jurorem w programach telewizyjnych, tylko w Party.pl, powiedziała Justyna Steczkowska.

Justyna Steczkowska w wieku 48 lat zachwyca figurą. Jak ona to robi?

Kiedy Justyna Steczkowska wystąpiła podczas Polsat SuperHits Festiwal 2021 emocje sięgnęły zenitu. Artystka dała prawdziwy popis swoich wokalnych umiejętności, ale również zachwyciła ruchami. Tymczasem okazuje się, że w roli tancerki gwiazda wcale nie czuje się pewnie.

Piotr Matusewicz/East News

Justyna Steczkowska już dała poznać się widzom w roli jurora, kiedy oceniała występy uczestników programu "The Voice of Poland". Teraz, kiedy Edyta Górniak odeszła z programu, pojawiły się pogłoski, że gwiazda ponownie wróci do formatu!

TRICOLORS/East News

Wyobrażacie sobie Justynę Steczkowską w roli jurora tanecznego programu, jak "Dance Dance Dance"? Sądzicie, że odmawiając, gwiazda podjęła słuszną decyzję?