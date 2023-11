Justyna Steczkowska pojawiła się w czwartek w studiu "Dzień Dobry TVN", aby porozmawiać m.in. o nowej płycie "Maria Magdalena" (premiera już jutro). Zanim wokalistka zasiadła na kanapie, został wyemitowany materiał filmowy z udziałem gwiazdy z przymiarek do jednego z koncertów. Artystka zdradziła wówczas, jaki prezent szykuje dla swojej sześcioletniej córki, Heleny!

Reklama

Justyna Steczkowska i jej kreacje

Widzowie "Dzień Dobry TVN" mieli okazję zobaczyć, jak Justyna Steczkowska szykuje się do koncertów i jak ważnym elementem jej występów jest strój. Niektóre suknie diwy zapierają dech w piersi, są przeznaczone głównie na scenę, ale co ciekawe, piosenkarka każdą z nich zatrzymuje dla siebie! Dlaczego? To wiążę się z jej córką! Poznaj szczegóły niżej!

Reklama

Zobacz także: Doda zaśpiewa w chórku Justyny Steczkowskiej? Jak to?!