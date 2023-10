Występ Justyny Steczkowskiej na festiwalu w Opolu wywołał w sieci kontrowersje. Nie wszystkim podobało się, co wokalistka zaprezentowała na scenie, a w sieci zawrzało. Justyna Steczkowska nie ukrywa, że dotknął ją fakt, że została źle zrozumiana, a niektórzy przypisują jej nieprawdziwe intencje. Opublikowała mocny wpis:

Reklama

Bardzo Was proszę zatrzymajcie się z tym hejtem i przypisywaniem mi politycznych manifestów i pouczania mnie co powinnam robić i myśleć w wieku 50 lat.

Zobaczcie cały wpis.

Justyna Steczkowska zabrała głos po Opolu 2023: "Zatrzymajcie się z tym hejtem"

Justyna Steczkowska podczas festiwalu w Opolu wykonała emocjonujące występy, które następnie były szeroko komentowane w sieci. Wykonała utwór Grzegorza Ciechowskiego pt. "Moja krew", występując w wymownej koszuli z napisem "Myśl samodzielnie", a także "Dziwny jest ten świat" z repertuaru Czesława Niemena. Nie wszystkim widzom jednak przypadł do gustu sposób, w jaki wykonała utwory. W sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy, do których wokalistka postanowiła się odnieść. Justyna Steczkowska opublikowała nagranie z wykonanym przez siebie w Opolu utworem Czesława Niemena i napisała:

Kochani, umieszczam Wam tutaj piosenkę "Dziwny jest ten świat" z Festiwalu w Opolu. Dla wszystkich tych, którzy kolejny raz ze wszystkich możliwych stron atakują mnie tylko dlatego, że napisałam na koszuli "Myśl samodzielnie". To nie był polityczny protest.

Akpa Podlewski

Zobacz także: Opole 2023: Elegancka Justyna Steczkowska pozuje na ściance. ZDJĘCIA

Justyna Steczkowska wyjaśniła, co miała na myśli, tworząc swój strój do występu, podczas którego śpiewała utwór Grzegorza Ciechowskiego i zwróciła się do internautów o zaprzestanie publikowania nienawistnych komentarzy:

Zaśpiewałam piosenkę "Moja krew" Grzegorza Ciechowskiego, którego darzyłam wielkim szacunkiem jako artystę i lubiłam jako człowieka i z którym nagrałam dwie płyty. "Moja krew" to piosenka o manipulacji, stąd napis na koszuli. Więc bardzo Was proszę zatrzymajcie się z tym hejtem i przypisywaniem mi politycznych manifestów i pouczania mnie co powinnam robić i myśleć w wieku 50 lat.

Akpa Podlewski

Zobacz także: Justyna Steczkowska rozpłakała się w Opolu: "Publiczność może Ciebie nie lubi"

Justyna Steczkowska miała do internautów gorzki apel:

W swoim życiu wybieram samodzielne myślenie. Jesteście panami mojego medialnego życia, więc zamiast wylewać hektolitry hejtu, nienawiści i gniewu, weźcie do ręki pilota i wyłączcie telewizor. Skasujcie mnie ze swoich mediów społecznościowych, a zniknę z Waszej przestrzeni, to proste. Każdy z Was ma wybór.

Reklama

Na koniec opublikowała treść utworu Stanisławy Celińskiej pt. "Niech mnie złość". Cały wpis Justyny Steczkowskiej znajdziecie poniżej.