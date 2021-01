Justyna Steczkowska pokazała zdjęcia tuż po narodzinach córki i te aktualne! "Widać na nim jak inne miałam ciało"

Justyna Steczkowska zaskoczyła fanów. Gwiazda pokazała sesyjne zdjęcie, zrobione pół roku po narodzinach córki. Fotografię z magazynu "Viva!" zestawiła z aktualnymi fotkami, które jak sama napisała, nie są zdjęciami, które "popieścił" grafik. Fani nie widzą jednak żadnej różnicy i zachwycają się sylwetką i formą gwiazdy!

Justyna Steczkowska uznawana jest za jedną z najzgrabniejszych polskich gwiazd i trudno się z tym sprzeczać - od lat artystka zachwyca figurą i doskonałą formą. Justyna jest również matką trójki dzieci, najmłodsze z nich, córka Helena, przyszła na świat w 2014 roku. Artystka pół roku po zgodziła się na sesję zdjęciową w "Vivie!", gdzie pokazała płaski brzuch! Steczkowska zdradziła, że to wszystko zasługa regularnych ćwiczeń, które są dla niej... udręką!

Lubię to zdjęcie 😊 Pamiętam, że było zrobione pół roku po narodzinach Helenki. Widać na nim jak inne miałam ciało, 🙂 ale nie miało to dla mnie żadnego znaczenia, bo byłam tak szczęśliwa, że urodziłam córeczkę, że cała reszta była tylko dodatkiem 🙂 Potem zabrałam się za siebie i ćwiczę do dziś. Moje ciało jest mi wdzięczne (a ja mojemu ciału) pomimo tego, że każdy trening to udręka 😉😉😉 Zawsze szukam wymówki, żeby sobie odpuścić i nie jestem zbyt szczęśliwa jak na niego jadę, ale bardzo szczęśliwa i dumna jak z niego wracam. Dumna, że kolejny raz udało mi się dotrzymać słowa samej sobie i szczęśliwa, bo ruch wyzwala mnóstwo endorfin. Dlatego zachęcam Was do tego żebyście nie przestali się ruszać, ćwiczyć, biegać, spacerować, ćwiczyć jogę, dbać o swoje ciało i emocje.