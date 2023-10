Właśnie trwają zdjęcia do trzeciej już edycji hitowego reality-show "Hotel Paradise". Tym razem produkcja postanowiła zmienić scenerię, a uczestnicy zamiast na Bali, znaleźli się na równie słonecznym i rajskim Zanzibarze, gdzie zamieszkali w pięknym domu! Jak wygląda ich nowa willa i "gdybalnia", w której z pewnością dojdzie do niejednej ekscytującej rozmowy? Na szczęście, by zobaczyć te zapierające dech w piersiach widoki nie musicie czekać, aż program pojawi się na ekranach. Koniecznie zobaczcie nasz materiał, by odkryć magiczne zakamarki, w których będzie działa się cała akcja. Musimy przyznać, że basen i malownicze zejście na plażę, robią ogromne wrażenie, a uczestnikom trzeciej edycji "Hotelu Paradise" możemy tylko pozazdrościć.

Jak się okazuje, na widzów "Hotel Paradise 3" czeka o wiele więcej niespodzianek, niż tylko zmiana kierunku wyprawy uczestników, a przed nowymi wyzwaniami staną nie tylko poszukiwacze miłości i przygód, ale również Klaudia El Dursi. Rola gwiazdy TVN ma ulec zmianie i jak sama przyznała, tym razem odbędzie ona wiele długich rozmów z uczestnikami, które będą o znacznie intymniejsze niż do tej pory! Choć "Hotel Paradise 3" ma trafić na ekrany telewizorów najprawdopodobniej wiosną, my już nie możemy się doczekać.

Klaudia El Dursi i uczestnicy trzeciej edycji "Hotelu Paradise" już wylądowali na pięknym Zanzibarze. Wygląda na to, że fani programu muszą przygotować się ogromne emocje i naprawdę sporo niespodzianek. Choć w swoich mediach społecznościowych prowadząca show uchyla rąbka tajemnicy, już wiemy, jak wygląda willa nowych bohaterów! Zobaczcie nasze wideo i sami oceńcie, kto miał lepiej. Oni, czy gwiazdy poprzednich edycji?

