Justyna Steczkowska lubi świętować urodziny najbliższych w... podróży. Urodziny córki Hani spędzili z rodziną na południui Europy. A jaką niespodziankę Justyna szykuje na urodzony dla męża? Oczywiście także podróż!

To już ich tradycja. Z okazji swoich urodzin wyjeżdżają na kilka dni za granicę. Tylko we dwoje. Ostatnio Maciek zabrał Justynę do Amsterdamu, teraz kolej Justyny - opowiada koleżanka pary.