Justyna Schneider będzie konkurować z Joanną Kulig?

Nazwisko Joanny Kulig znają już wszyscy. Teraz dzięki roli w nowym serialu TVN7 "Zakochani po uszy", wszyscy mówią również o młodszej o pięć lat i łudząco podobnej siostrze gwiazdy – Justynie Schneider. Obie panie już przyzwyczaiły się do ciągłych porównań. W nowym "Fleszu" Justyna Schneider zdradziła, dlaczego nie lubi być ciągle zestawiana ze swoją siostrą i jakich rad udzieliła Joannie Kulig tuż przed porodem pierwszego dziecka.

Co ciekawe, Justyna Schneider wcale nie debiutuje na rynku filmowym. Grała już w kilku produkcjach. Debiutowała w wyreżyserowanym przez Krystynę Jandę spektaklu "Grube ryby" w Teatrze Polonia, u boku m.in. Cezarego Żaka. Aktorka zagrała też w filmie "Los numeros" Ryszarda Zatorskiego i serialach "Nowa" czy "Na Wspólnej". Teraz możemy ją zobaczyć w nowej produkcji TVN "Zakochani po uszy", w którym zagra Patrycję – matkę trzech synów. Justyna Schneider zdaje sobie sprawę, że nie uniknie porównań ze swoją słynną siostrą, Joanną Kulig. Ale ma na ten temat swoje zdanie.

Schneider zdradziła też, jakich rad udzieliła mieszkającej obecnie w USA Joannie Kulig tuż przed narodzinami jej pierwszego dziecka. Aktorka wyznała, że Joanna jest mamą chrzestną jej synka, Antosia. Czy teraz role się odwrócą i to ona poleci do Stanów Zjednoczonych na chrzciny?

- Na razie nikt nie rozmawia o chrzcie. Wszyscy czekamy na szczęśliwe rozwiązanie i na to, by Joasia oswoiła się z nową sytuacją - mówi Schneider. I dodaje: - Nie chcę być doradcą, bo z doświadczenia wiem, że to czego kobieta najbardziej potrzebuje przy pierwszym dziecku, to czas i spokój. Resztę podpowiada intuicja.