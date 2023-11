Reklama

To zdecydowanie świetny czas w życiu Joanny Kulig! Aktorka promuje w Stanach film „Zimna wojna”, który ma dużą szansę na Oscara. A prywatnie przygotowuje się do roli mamy. Gwiazda jest już w ósmym miesiącu ciąży i pojawia się coraz więcej informacji, że poród odbędzie się w USA. Zobaczcie, ile Joanna Kulig będzie musiała zapłacić, jeśli zdecyduje się rodzić w Los Angeles!

Czy Joanna Kulig urodzi w USA?

Joanna Kulig jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie promuje film „Zimna wojna”. Biorąc pod uwagę zaawansowaną ciążę gwiazdy, wszystko wskazuje na to, że nie wróci do Polski przed narodzinami pierwszego dziecka. Zresztą poród w USA aktorka rozważała już wcześniej. Rozmawiała na ten temat m.in. z Weroniką Rosati, która swoją córkę również urodziła w Los Angeles. Wydaje się, że jest to dobra decyzja ponieważ dziecko otrzyma obywatelstwo amerykańskie, a aktorce - jako mamie Amerykanina - będzie łatwiej rozwijać karierę w Stanach.

Jaki jest koszt porodu w Los Angeles?

Jak dowiedział się Super Express aktorka najprawdopodobnie urodzi w szpitalu Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles. W tym samym szpitalu na poród zdecydowała się Weronika Rosati i Alicja Bachleda-Curuś. Placówka zapewnia doskonałe warunki i wykwalifikowany personel medyczny z najlepszymi lekarzami. Jednak cena za poród w tym szpitalu jest ogromna - to aż 75 tys. zł! Ale wiele wskazuje, że decyzja już zapadła i Kulig urodzi w USA. W końcu wielogodzinny lot samolotem w ostatnim miesiącu ciąży zdecydowanie nie jest wskazany!

