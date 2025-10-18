Justyna Kurowska nie żyje – miała 44 lata

Justyna Kurowska dała się poznać szerszej publiczności w 2003 roku jako jedna z uczestniczek reality show TVN „Kawaler do wzięcia”. W programie rywalizowała z 24 innymi kobietami o względy Bartosza Okowitego. Jej udział w show zakończył się zwycięstwem, co przyniosło jej ogólnopolską rozpoznawalność. Była osobą pełną pasji – tańczyła, grała na pianinie, trenowała karate. W oczach widzów zapisała się jako energiczna i ambitna młoda kobieta.

Justyna Kurowska zmarła po walce z chorobą

W 2007 roku życie Justyny Kurowskiej uległo dramatycznej zmianie. Po nagłym omdleniu zdiagnozowano u niej ataksję rdzeniowo-móżdżkową – poważne schorzenie neurologiczne, które stopniowo wyniszcza organizm. Choroba ta miała podłoże genetyczne, ponieważ dotknęła również jej mamę, tatę i ciotkę.

Z czasem Justyna zaczęła mieć trudności z poruszaniem się. Mimo to kontynuowała pracę w aptece – aż do dnia, gdy jeden z klientów niesłusznie posądził ją o bycie pod wpływem alkoholu. W rzeczywistości osłabienie i chwiejny chód były skutkiem zaawansowanej choroby. Z powodu oskarżeń straciła pracę.

W 2011 roku rozpoczęła się publiczna zbiórka pieniędzy na kosztowną terapię w Chinach. Planowano przeprowadzenie przeszczepu komórek macierzystych, który miał dać szansę na poprawę jej stanu zdrowia. Koszt leczenia wynosił 80 000 zł – suma, która była nieosiągalna dla Justyny Kurowskiej, otrzymującej zaledwie 760 zł miesięcznej renty.

Fundacje „Oliwia” oraz „Avalon” udzieliły wsparcia w organizacji zbiórki. W mediach pojawiły się poruszające apele o pomoc. Jej historia była szeroko komentowana, a wielu Polaków postanowiło wesprzeć kobietę, która wcześniej zdobyła ich serca w telewizji.

Justyna Kurowska – Życie po programie

Po wielu latach zmagań z chorobą Justyna przeprowadziła się ze Szczecina do Łodzi. Z czasem kontakt z nią stawał się coraz trudniejszy. Wieloletnia przyjaciółka, Patrycja Zonenberg, która potwierdziła informację o śmierci Kurowskiej, przyznała, że po wyprowadzce kontakt między nimi się urwał. Choroba odizolowała Justynę od bliskich.

Małgorzata Drelichowska, prezes fundacji „Oliwia”, również potwierdziła, że przez ostatni czas nie miała z nią kontaktu. Kurowska pozostawała w cieniu, zmagając się z dramatycznym losem – ograniczonymi środkami do życia, brakiem wsparcia i postępującą chorobą.

