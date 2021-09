Justyna Kowalczyk urodziła! Opublikowano płeć i imię maleństwa

Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli są już po ślubie! Radosną informacją podzieliła się sama wybitna biegaczka narciarska na swoich profilach społecznościowych! Od wczoraj Justyna Kowalczyk - Tekieli ❤️ #justmarried - napisała w piątkowy wieczór Justyna Kowalczyk pokazała również swoją wyjątkową kreację ślubną! Nie jest to standardowy wybór, po który sięgają przyszłe panny młode. Zobaczcie, jak prezentowała się tego wyjątkowego dnia! Zobacz także: Justyna Kowalczyk wychodzi za mąż! Czy data ślubu zostanie zmieniona przez epidemię!? Justyna Kowalczyk wzięła ślub Wygląda na to, że pandemia nieco pokrzyżowała ślubne plany Justyny Kowalczyk i Kacpra Tekieli. Według pierwszych informacji, jakie pojawiły się w mediach, wyjątkowy dzień pary miał odbyć się jeszcze w maju: W maju odbędzie się ślub. Już jestem zaproszony - powiedział były trener Justyny Kowalczyk, Aleksander Wieretielnyw rozmowie z dziennikarzem rosyjskiego serwisu skisport.ru. Ostatecznie ceremonia ślubna odbyła się 24 września 2020 roku, o czym osobiście poinformowała na swoim profilu Justyna Kowalczyk. Zamieściła radosny wpis: Ktoś mądry powiedział mi kiedyś, że na wszystko w życiu musi przyjść odpowiednia pora. Przyszła. Od wczoraj Justyna Kowalczyk - Tekieli ❤️ #justmarried Dołączyła również zdjęcie, na którym zaprezentowała przepiękną czerwoną kreację. Panna młoda tego dnia miała również bukiet ze słoneczników. - To jest najmilsze, co zobaczyłam dziś w internetach! Bądź szczęśliwa, dziewczyno! - Gratulacje od nas, cudnie wyglądasz ❤️ - Tak bardzo się cieszę ❤ Pani jest wspaniała. Mąż cudowny - na profilu sportsmenki pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów. My również życzymy młodej...