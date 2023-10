"Miłość na bogato" to serial, który opowiada o grupie młodych i bogatych znajomych z Warszawy, którzy poszukują szczęścia w miłości i życiu prywatnym. Jedną z głównych bohaterek produkcji była Justyna, spragniona kariery młoda dziewczyna. Odtwórczyni jej roli - Justyna Banasiak-Konieczny to obecnie szczęśliwa mężatka i gimnastyczka artystyczna! Co jeszcze u niej słychać?

Reklama

Justyna Banasiak-Konieczny: jak dziś wygląda i czym się zajmuje?

Justyna Banasiak-Konieczny zdobyła rozpoznawalność za sprawą udziału w dwóch sezonach serialu "Miłość na bogato". Produkcję emitowano na kanale VIVA Polska od sierpnia 2013 roku. Bohaterka przybyła do Warszawy z małej miejscowości, aby rozwinąć swoją karierę. Po zakończeniu emisji serialu Justyna nie kontynuowała swojej przygody aktorskiej. Skupiła się głównie na gimnastyce artystycznej, która jest jej pasją od dziecka!

Zobacz także: Mamy zdjęcia z pierwszego odcinka "Miłości na bogato"

Justyna uczęszczała do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdyni przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich w układach „zbiorowych”. Na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 zajęła 10. miejsce w wieloboju drużynowym w gimnastyce artystycznej. Warto wspomnieć, że gwiazda ma również doświadczenia taneczne. Była tancerką w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a następnie w Białymstoku. W 2008 roku zajęła dwunaste miejsce w trzeciej edycji programu You Can Dance – Po prostu tańcz w TVN.

Dziś karierę Justyna wiąże właśnie z tańcem. Grała w wielu spektaklach muzycznych - m.in. "Piloci" w Teatrze Roma czy w objazdowym spektaklu "Król Swingu". Co ciekawe, w sierpniu 2013 roku wyszła za mąż za Jakuba Koniecznego i razem wybudowali piękny dom.

Para wspólnie zdecydowała się na adopcję pieska.

Jak podoba Wam się Justyna Banasiak-Konieczny w nowym wydaniu? My jesteśmy oczarowani.