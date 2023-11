Od dłuższego czasu media rozpisują się na temat kryzysu w związku Justina Biebera i Hailey Baldwin. Choć jeszcze niedawno oboje zapewniali w magazynie "Vogue", że bardzo się kochają, prawda wygląda ponoć nieco inaczej. Duża w tym wina Justina Biebera, który nie potrafi uporać się z demonami przeszłości. Artysta cierpi na depresję, a do niedawna walczył z alkoholizmem i uzależnieniem od seksu. Czy ten związek spisany jest na straty? Zagraniczne media dotarły do informacji, które mogą ostatecznie zdecydować o losie tej dwójki...

Justin Bieber zdradzi Hailey Baldwin z Seleną Gomez?

Nie jest tajemnicą, że największą miłością w życiu Justina Biebera była Selena Gomez. Ich związek był naprawdę burzliwy. Justin i Selena kilkukrotnie zrywali ze sobą, aby za moment znowu obnosić się ze swoją miłością. Jednak gdy muzyk spotkał Hailey Baldwin, między nimi od razu zaiskrzyło. Do tego stopnia, że chwilę później zaręczyli się i wzięli potajemny ślub. To złamało serce Selenie Gomez, która liczyła na to, że Justin do niej wróci. Ostatnio jednak coraz częściej plotkuje się, że tych dwoje znowu odnowiło kontakt. Czy Hailey Bieber powinna czuć się zagrożona?

Zagraniczna prasa podaje, że Justin Bieber panicznie boi się zranić Hailey Baldwin. Podobno piosenkarz nie ufa sobie. Jak donoszą zagraniczne portale, Justin Bieber obawia się, że mógłby zdradzić swoją żonę. Dlatego ponoć definitywnie zerwał kontakt z Seleną Gomez, która wciąż nie jest mu obojętna. Dobre posunięcie?

Hailey Baldwin wygląda już jak cień człowieka

Justin Bieber byłby w stanie zdradzić swoją żonę?

