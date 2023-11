Nie jest tajemnicą, że Justin Bieber ma za sobą burzliwą przeszłość. Wokalista nie lubi jednak mówić o swoich wyskokach. Wyjątek zrobił kilka miesięcy temu udzielając wraz ze swoją żoną obszernego wywiadu dla magazynu "Vogue". Justin Bieber wspomniał w nim między innymi o walce z depresją, uzależnieniem od narkotyków oraz seksu.

Tym razem po raz kolejny zaskoczył swoich fanów. Na Instagramie Justina Biebera pojawił się bowiem bardzo długi wpis, w którym muzyk bezlitośnie rozlicza się ze swoją przeszłością. Musimy przyznać, że tak szczery jeszcze nie był! Ciekawe, co na to oświadczenie odpowie Selena Gomez. Wynika z niego bowiem, że Justin Bieber przyznał się do tego, że ją zdradzał...

Justin Bieber o swojej przeszłości na Instagramie

Przypomnijmy, że Justin Bieber zyskał ogromną popularność mając zaledwie kilkanaście lat. Nagle z małego, nieśmiałego chłopca stał się światową gwiazdą. Jednak ta droga okazała się zgubna. To właśnie o tym głównie traktuje wpis, który pojawił się na Instagramie gwiazdora. Okazuje się bowiem, że Justin Bieber mając zaledwie 19 lat sięgnął po twarde narkotyki...

Zacząłem brać twarde narkotyki w wieku 19 lat i nadużywałem wszystkich moich związków. Stałem się urażony, nie szanowałem kobiet i byłem zły. Oddaliłem się od wszystkich, którzy mnie kochali i chowałem się za skorupą osoby, którą się stałem. Czułem, że nigdy nie będę mógł tego zmienić. Zajęło mi lata, aby cofnąć się od tych wszystkich okropnych decyzji, naprawić zniszczone związki i zmienić nawyki - napisał Justin Bieber w swoim poście.

Czyżby do kobiet, które zranił Justin Bieber, zaliczała się również Selena Gomez? Z pewnością ten wpis nie wprawi jej w dobry nastrój. Tym bardziej, że na końcu Justin Bieber wskazuje, że to nie miłość do niej, ale do Hailey Baldwin zdołała go uratować.

Na szczęście Bóg pobłogosławił mnie niezwykłymi ludźmi, którzy mnie kochają. Teraz trwa najlepszy czas w moim życiu: MAŁŻEŃSTWO! Co jest niesamowitą, szaloną, nową odpowiedzialnością. Uczysz się cierpliwości, zaufania, zaangażowania, życzliwości, pokory i wszystkiego, aby być dobrym człowiekiem - wylicza Justin Bieber.

Na miejscu Seleny Gomez byłoby nam bardzo przykro... A wam?

Poniżej możecie przeczytać cały wpis Justina Biebera, który zaskoczył jego fanów

Tym wpisem muzyk po raz kolejny zranił swoją byłą ukochaną, Selenę Gomez?

