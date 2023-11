Justin Bieber i Hailey Baldwin wkrótce po raz drugi staną na ślubnym kobiercu! Przygotowania do kościelnej ceremonii już trwają. Ślub nie jest owiany tajemnicą, jednak mało prawdopodobne, że gwiazdy podzielą się zdjęciami z uroczystości. Wokalista z chęcią relacjonuje w sieci przygotowania do ślubu, jednak jego ostatni komentarz bardzo zezłościł fanów! Co takiego umieścił Kanadyjczyk na Instagramie? Selena Gomez nie byłaby szczęśliwa, widząc to...

