Justin Bieber szykuje się do ślubu kościelnego! Wokalista na swoim Instagramie poprosił fanów o pomoc. Muzyk ma dylemat, w którym garniturze powinien pójść do ołtarza? Jednak jego propozycje wydają się mało przekonujące, bo 25-latek pokazał fanom dość kolorowe stroje, które pasują do innych okazji. Myślicie, że Hailey Baldwin byłaby szczęśliwa gdyby Justin założył to na ich wesele?

Justin szykuje się do ślubu

We wrześniu zeszłego roku Justin Bieber powiedział "tak" swojej ukochanej Hailey Baldwin. Kanadyjczyk ożenił się z piękną modelką po kilku miesiącach związku. Para zdecydowała się na ślub cywilny, którego przygotowanie zajęło znacznie mniej czasu, niż miałby to być ślub kościelny. Jednocześnie Hailey i Justin zapewniali w wywiadach, że Bóg jest dla nich ważny i z pewnością jeszcze raz staną na ślubnym kobiercu. O drugim ślubie pary piszemy już blisko rok! Justin i Hailey wciąż dogadują szczegóły, bo chcieliby aby wszystko było perfekcyjne.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędzie się ślub Justina Biebera i Hailey Baldwin, ale wydaje się, że ceremonia nie będzie odkładana w nieskończoność. Kanadyjczyk poprosił w sieci fanów o pomoc w wyborze garnituru. Jego pomysły nie przestają nas zaskakiwać!

Proszę pomóżcie mi wybrać garnitur na mój ślub - napisał Justin w sieci.

I pokazał kolorowe stroje, które bardziej nadają się do cyrku, niż na wesele! Justina urzekł m.in. niebieski komplet w banany czy biały garnitur poplamiony krwią! Niestety nie wszyscy fani zrozumieli żart wokalisty...

Musisz żartować!? Wszystkie garnitury są okropne! Mam nadzieję, że masz więcej opcji - napisał jeden z fanów, który nie zrozumiał żartu Justina.

Całe szczęście pozostali fani wokalisty mieli więcej dystansu do całej zabawy i nie mogli zdecydować się między kolorowym strojem a bladoróżowym garniturem.

W którym garniturze Justin powinien pójść do ołtarza? Zobaczcie propozycje!

Justin rozmyśla nad garniturem w banany.