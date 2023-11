Wszystko wskazuje, że w jednym z najgłośniejszych związków ostatnich miesięcy nie dzieje się najlepiej. Choć Justin Bieber i Hailey Baldwin jeszcze niedawno zapewniali w wywiadzie dla magazynu "Vogue", że są ze sobą bardzo szczęśliwi, fakty mogą być nieco inne. Na nic zdadzą się także pełne miłości zdjęcia, które publikują w sieci. Między Justinem a Hailey nie jest najlepiej! Wystarczy spojrzeć na najnowsze zdjęcia modelki, które zrobiono jej w Paryżu...

Reklama

Justin Bieber i Hailey Baldwin mają kryzys?

Media donoszą, że Justin Bieber odnowił kontakty ze swoją byłą ukochaną. Piosenkarz miał się nawet spotkać potajemnie z Seleną Gomez! Jeśli to prawda, z pewnością nie wpłynie to dobrze na relację między Justinem a Hailey. Modelka i tak wiele znosi dla dobra tego związku. Przypomnijmy, że Justin Bieber od lat boryka się z depresją i miewa chwile załamania. To mocno wpływa na ich małżeństwo. Hailey Bieber zgodziła się nawet wziąć udział w terapii, aby zawalczyć o to uczucie. Jednak czy gra jest warta świeczki?

Hailey Baldwin wybrała się niedawno do Paryża, gdzie trwa właśnie Paris Fashion Week. Modelka nie wyglądała jednak na szczęśliwą. Spuszczona głowa, nieobecne spojrzenie... Hailey Bieber robiła wszystko, by uciec przed fotoreporterami i ukryć przed nimi swoje złe samopoczucie. Aż przykro patrzeć na jej smutne oblicze...

Podczas pobytu w Paryżu modelka nie wyglądała na szczęśliwą

East News

Co się dzieje między nią a Justinem?

East News

Reklama

Zobacz także: Justin i Hailey rozstaną się? Najnowsze zdjęcia pary mówią wszystko!