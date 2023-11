Justin Bieber i Hailey Baldwin są ze sobą od kilku miesięcy i choć ciężko w to uwierzyć, ponoć są już małżeństwem. Według wujka Hailey, Aleka Baldwina, oraz serwisu TMZ, para pobrała się 13 września w Nowym Jorku. Była to skromna uroczystość w gronie najbliższych i podobno para przygotowuje kolejną, bardziej uroczystą i oficjalną. To nie są jedyne plany Justina i Hailey, bo zakochani... chcą powiększyć swoją rodzinę!

Reklama

Zobacz: Jak obliczyć dni płodne i niepłodne? Metoda kalendarzyka i obserwacje

Justin Bieber i Hailey Baldwin chcą mieć dziecko

Plotki o ciąży Hailey nie cichną. Podejrzewano już, że to właśnie błogosławiony stan młodziutkiej modelki jest powodem szybkiego ślubu pary. Nie jest to oczywiście wykluczone, bo ponoć para nie może się doczekać aż zostanie rodzicami.

Cieszą się swoją miłością, Justin nie może się doczekać, aby zostać tatą, a Hailey jest całkowicie otwarta na zrezygnowanie z kariery dla dziecka - powiedział informator hollywoodlife.com.

Hailey Baldwin ma zaledwie 21 lat, ale podobno od zawsze pragnie być mamą i mieć dużą rodzinę.

Uprawiają dużo seksu, więc dziecko może pojawić się już niedługo - dodał informator.

Podejrzewamy, że ta wiadomość to cios w serce Seleny Gomez...

Zobacz: Kosmetyki a ciąża. Czego można używać, a czego lepiej unikać, kiedy dziecko jest w drodze?

Przeczytaj: Niskie ciśnienie w ciąży – czy jest niebezpieczne dla przyszłej matki i jej dziecka? Objawy wskazujące na niedociśnienie

Justin i Hailey marzą o dziecku

East News

Para darzy się ogromnym uczuciem

Reklama