Justin Bieber i Hailey Baldwin są bez wątpienia najgorętszą parą na całym świecie. Ona jest znana w branży modowej, a on w muzycznej. Ona została okrzyknięta w zeszłym roku przez magazyn Maxim za "najseksowniejszą kobietę na świecie", a on od lat uważany jest za bożyszcze nastolatek. Los postawił ich sobie na drodze, w lipcu modelka przyjęła oświadczyny wokalisty, a teraz przygotowują się do ślubu! Na temat ceremonii wygadała się nieco sama zainteresowana!

Ślub tuż, tuż! Hailey Baldwin udzieliła wywiadu!

Zza oceanu codziennie dostarczane są plotki na temat związku Biebera i Baldwin. Ostatnio para poszła do lekarza, co media zinterpretowały jako wizytę u ginekologa. Wprawdzie ciąża modelki nijak by nas nie zdziwiła, bo nie dość, że ich związek rozwija się z prędkością światła, to wiemy o tym, że muzyk marzy by zostać ojcem.

Okazuje się, że te mniemania mogą się sprawdzić, bowiem już niedługo zakochani planują stanąć na ślubnym kobiercu, o czym poinformowała ostatnio modelka. Sprawdźcie co powiedziała w wywiadzie!

