Informator dodaje, że w małżeństwie Bieberów wszystko układa się dobrze. Justin pracuje nad sobą, bo chce być jak najlepszym mężem dla Hailey.

Nie mają problemów - to Justin je ma. Ma napady lęku i wiele poważnych problemów, które utrudniają mu codzienne funkcjonowanie. I jest uzależniony od Hailey. Spotyka się z terapeutą, ale nie jest w jakimś specjalnym ośrodku. Zmaga się z wzlotami i upadkami, niepokojem, depresją i niepewnością co do przyszłości - zdradza informator.