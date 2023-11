Ta para od miesięcy wzbudza sporo kontrowersji. Wszyscy żyją historią ich miłości, która jest wyjątkowo skomplikowana. Niedawny wywiad, jakiego Justin Bieber i Hailey Baldwin udzielili dla magazynu "Vogue", potwierdza tylko, że między nimi nie wszystko układa się najlepiej. Największym problemem jest przede wszystkim stan psychiczny muzyka. Okazuje się, że od miesięcy walczy on z depresją. Czy to doprowadzi do rozpadu jego małżeństwa z Hailey Bieber? Najnowsze zdjęcia mogą na to wskazywać...

Reklama

Justin Bieber i Hailey Baldwin mają kryzys?

Justin Bieber i Hailey Baldwin poznali się, gdy modelka była jeszcze nastolatką. Jednak między nimi nie zaiskrzyło. Dopiero spotkanie po latach sprawiło, że para zbliżyła się do siebie. Justin Bieber nie jest jednak łatwym partnerem. Muzyk ma za sobą burzliwą przeszłość. Artysta zmagał się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i seksu. Jednak dla Hailey Baldwin postanowił poddać się terapii. Mimo wszystko nadal jest w kiepskiej kondycji psychicznej. Najnowsze zdjęcia mogą wskazywać, że ma to destrukcyjny wpływ na ich związek.

Ostatnio Justin Bieber i Hailey Baldwin zostali przyłapani w Nowym Jorku. Para niechętnie pozowała do zdjęć. Muzyk był wyraźnie rozdrażniony i zakrywał rękami twarz. Za sobą ciągnął żonę, która wyglądała na wyjątkowo smutną i przerażoną. Oliwy do ognia dodaje fakt, że Justin Bieber podobno coraz częściej kontaktuje się ze swoją byłą ukochaną. Plotka głosi, że niedawno doszło nawet do spotkania muzyka z Seleną Gomez. Czy to zapowiedź końca miłości Justina i Hailey?!

Te zdjęcia nie wróżą nic dobrego...

East News

Hailey Bieber wygląda na naprawdę smutną

East News

Reklama

Zobacz także: Selena Gomez wciąż tęskni za Justinem Bieberem! Media piszą o sekretnym spotkaniu