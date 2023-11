W lipcu tego roku Justin Bieber oświadczył się Hailey Baldwin, ku rozpaczy fanek na całym świecie (i Seleny Gomez). Choć Justin i Hailey byli ze sobą przez 1,5 roku w 2016 roku, to zaręczyli się zaledwie miesiąc po reaktywacji swojego związku. Nikt się nie spodziewał, że Justin właśnie w Hailey dojrzy kobietę swojego życia, zwłaszcza że to z Seleną był przez lata i to do niej regularnie wracał po każdym rozstaniu. A jednak! Teraz Justin najwyraźniej chce udowodnić, że naprawdę kocha Baldwin. Chce zrobić dla niej coś wyjątkowego.

Reklama

Zobacz: Justin Bieber i Hailey Baldwin w czwartek WZIĘLI ŚLUB? Są na to dowody!

Justin Bieber walczy o amerykańskie obywatelstwo

Ostatnio pojawiły się informacje, jakoby para była już po ślubie. Hailey zdementowała te doniesienia, jednak na jaw wyszło, że przed ślubem Justin chce… zdobyć amerykańskie obywatelstwo. Muzyk pochodzi bowiem z Kanady i teraz czeka go klasyczna przeprawa z urzędnikami.

„Mail Online” informuje, że Justin złożył już odpowiednie dokumenty. Będzie musiał zreferować znajomość historii USA, a także udowodnić, że potrafi mówić po angielsku. Co ciekawe, gdyby wziął ślub z Hailey, to mógłby starać się o amerykańskie obywatelstwo po 3 latach od ślubu. Czemu więc robi to teraz, na własną rękę? Czyżby chciał udowodnić, że ślub nie ma z tym nic wspólnego, a ma być jedynie dowodem jego uczuć?

Jak myślicie? Czy w ogóle dojdzie do ślubu Justina i Hailey?

Przeczytaj: Cała prawda o związku Baldwin i Biebera wyszła na jaw! Za zamkniętymi drzwiami rozgrywa się dramat?

Polecamy: Justin Bieber kupił Hailey Baldwin niesamowity dom nad jeziorem. Zobacz zdjęcia luksusowych wnętrz!

Justin Bieber stara się o amerykańskie obywatelstwo

East News

Justin robi to dla Hailey?

Reklama