Tydzień temu w „Tańcu z gwiazdami” Natalia „Natsu” Karczmarczyk przeżywała trudne chwile. Oceny jury okazały się dla pary wyjątkowo trudne do przyjęcia: Natsu i jej partner zakończyli występ z najniższymi notami z całego odcinka. W dzisiejszym odcinku udało im się przerwać złą passę i zasłużyć na komplementy!

Natsu chciała zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami"

Niepowodzenia w "Tańcu z Gwiazdami" mocno dotknęły Natsu. W 3. odcinku postanowiła podzielić się emocjami związanymi z tym, co wydarzyło się w drugim odcinku:

Nie poszło tak jak byśmy chcieli, no cóż mam powiedzieć. Szczerze mówiąc, to po drugim odcinku miałam takie myśli, że może ja się do tego nie nadaję, że może ja powinnam zrezygnować, ale to że ja się nie poddam to będzie fajna przesłanka dla osób, które często mają sytuacje w życiu, że nie wszystko im idzie tak, jak myślą, żeby się nie poddać i na koniec znaleźć w sobie tę siłę, by iść do przodu.

Dzięki temu Natsu miała dobre nastawianie do trzeciego odcinka "Tańca z Gwiazdami" i ten okazał się też dla niej szczęśliwy.

Takie osoby, jak ja są potrzebne w tym programie, że można nie być idealnym, ale czerpać z tego przyjemność. Więc to jest teraz mój cel i żeby się tym cieszyć. I pokazać, że nie muszą być tylko osoby, które tańczą na ''cztery dziesiątki''.

Jurorzy chwalą Natsu w "TzG": "Pokazałaś, że można"

Salsa Natalii "Natsu" Karczmarczyk i Wojciecha Kuciny w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" została doceniona przez jurorów:

Jednak można, jednak można bawić się tańcem. Taka jest salsa (...) Tu chodzi o zabawę, chcemy, żebyś się bawiła w tym tańcu. Rytm, basic step, prowadzenie, podążanie, styl i ekspersja - było! mówił Rafał Maserak.

"Miałam prywatną lekcję chodzenia u p. Iwony ostatnio" - wyznała Natsu, co Iwona Pavlović rozwinęła:

Rozmawiałam z Natalią, uczyłyśmy się chodzić, ty mi powiedziałaś: ''Pani Iwono, ale ja mam takie nogi. Nie prawda!Twoje nogi nie pracowały. (...) Dzisiaj była taka różnica. (...) Widać, że nad tymi nogami popracowałaś. (...) Brawo. Dajcie jej brawo! Pokazałaś, że można.

Pracę Natsu nad występem w "Tańcu z Gwiazdami" docenili również internauci:

Dobrze, że Natalka się bawi, w końcu to show telewizyjne! Niech dziewczyna odkrywa siebie i rozwija pewność siebie! Dzisiaj wrzuciła na luz i naprawdę było fajnie! Nie mówię o technice (bo ja po prostu nie mam wykształcenia w tym kierunku), mówię o tym flow i odnajdywaniu się na parkiecie! Naprawdę jest coraz lepiej! Duże brawa Natalia, że nie dałaś się temu okrutnemu hejtowi! Ah i te outfity

Ogromna różnica, to co było wcześniej, a jest teraz. Jakie duże postępy i oby tak dalej. Dziewczyna wyluzowała się i nie było spiny. Bardzo fajny i udany taniec

Jest progres, lepiej zrobiona choreografia i od razu cały taniec wygląda lepiej komentowali.

Wiadomo też, kto pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami" w trzecim odcinku, byli to Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino.

fot. Adam Jankowski/East News

fot. Wojciech Olkuśnik/East News