Jurorzy "X Factora" żegnają Gienka Loskę. Piękne i poruszające słowa Mai Sablewskiej

Maja Sablewska w rozmowie z mediami skomentowała śmierć Gienka Loski i zdradziła, jak go wspomina. Poruszające słowa jurorki programu "X Factor", który przyniósł ogromną popularność zmarłemu artyście! Sprawdźcie, co o Gienku Losce powiedziała Maja Sablewska. Jaki był poza sceną?

Dziś rano wszystkie media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci Gienka Loski. Zwycięzca pierwszej polskiej edycji programu "X Factor" zmarł 9 września w domu swojej mamy na Białorusi. W 2018 roku Gienek Loska doznał rozległego udaru i od tamtej chwili walczył od zdrowie. Niestety, dziś dowiedzieliśmy się o śmierci artysty. Tragiczna informacja dotycząca Gienka Loski mocno poruszyła Maję Sablewską, która oceniała jego występy w programie "X Factor". W rozmowie z portalem plotek.pl wspomina spotkania z wokalistą.

To był Artysta przez duże „A”. Szedł własną, indywidualną drogą. Bardzo mile wspominam rozmowy z tym wrażliwym człowiekiem, który zawsze był sobą, niezależnie od okoliczności. Przykre, że jego droga zakończyła się tak szybko, zdecydowanie za szybko- powiedziała w rozmowie z plotel.pl.

Śmierć Gienka Loski poruszyła również Kubę Wojewódzkiego. Dziennikarz w krótkim wpisie na Facebooku wspomina wokalistę.

Nigdy nie było nam po drodze.

Uważałem, że X Factor to nie był program dla niego.

Byłem pewny, że to nie jest świat dla niego.

Był wolnym człowiekiem.

I takim pozostał.

Tak go zapamiętam- napisał Kuba Wojewódzki.