Nieobecność Witolda Paszta w finale programu "The Voice Senior" wywołała niepokój wśród widzów, ale chyba nikt nie spodziewał się, że wkrótce pojawią się aż tak tragiczne wieści. Juror muzycznego show odszedł w ostatnią sobotę, w wieku 68 lat. Informacje o jego śmierci za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdziły córki artysty. Po ogłoszeniu dramatycznej wiadomości największe gwiazdy show-biznesu zaczęły przekazywać kondolencje, wspominając założyciela i wokalistę zespołu VOX. Niedawno głos zajął Rafał Brzozowski, który został zapytany m.in. o to, kto zastąpi zmarłego jurora popularnej produkcji TVP. "The Voice Senior": Rafał Brzozowski dowiedział się o śmierci Witolda Paszta tuż przed koncertem Prowadzący "The Voice Senior" Rafał Brzozowski od lat przyjaźnił się z Witoldem Pasztem. Wiadomość o śmierci wokalisty i założyciela zespołu VOX dotarła do niego chwilę przed sobotnim koncertem TVP "Tu bije serce Europy". Muzyk przyznał, że długo zmagał się z ciężarem tej dramatycznej informacji. Jednak myśl o tym, jakim człowiekiem był Witold Paszt, pomogła mu dobrnąć do końca swojego występu, chociaż nie mógł uniknąć wzruszenia. Zobacz także: TVP uczci pamięć zmarłego Witolda Paszta. "TVP pożegna Pana Witka godnie" Dla mnie był to strasznie ciężki moment. Nie wiem, czy to było widać, ale ja czułem, że może dobrnę do końca. Musiałem znaleźć w sobie siłę, żeby się nie rozklejać, bo myślę, że Witek by tego chciał. On po prostu kochał muzykę, kochał artystów. On by się bardzo cieszył, że są kolejni artyści, którzy pojadą na taki wielki konkurs. Na pewno by trzymał bardzo mocno kciuki. On by chciał, żeby ten konkurs się bardzo pięknie odbył. I to jest wszystko też dla niego -...